Expoacre Juruá terá apresentação de 50 artistas da região

Já está tudo pronto, no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para o início da Expoacre Juruá nesta quarta-feira, 31. A programação, com shows de artistas nacionais, rodeio, casamento coletivo e Cavalgada, inclui os fazedores de cultura da região. Na noite de terça-feira, 30, a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) divulgou os nomes dos artistas que farão apresentações nos palcos principal e alternativo.

São 50 artistas selecionados para apresentações de dança, de dupla sertaneja, show gospel e de DJs. Além disso, seis fanfarras de escolas de Cruzeiro do Sul participam da abertura do evento, promovido pelo governo do Estado com apoio de vários parceiros.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca a valorização dos fazedores de cultura de Cruzeiro do Sul e de municípios vizinhos. “Desde o ano passado estamos organizando a inclusão dos nossos artistas, graças ao empenho do governo do Estado e apoio do Conselho Municipal de Cultura. O processo seletivo é feito com muita transparência, com a participação da sociedade civil organizada”, enfatiza.

A expectativa da organização do evento é de que entre 25 e 50 mil pessoas participem da festa todos os dias, até domingo, 4.

Confira a programação dos Palcos Principal e Alternativo