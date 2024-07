Emerson Jarude é oficializado como candidato à prefeitura de Rio Branco

do ac24horas —

O deputado estadual Emerson Jarude teve sua candidatura a prefeito de Rio Branco e a de seu vice, Capitão Isaías Pedro, ambos do Partido Novo, homologadas durante a convenção da sigla nesta terça-feira, 30, no Gran Reserva, no Segundo Distrito da capital. Além disso, o partido apresentou a chapa que concorrerá à Câmara Municipal com 21 candidatos a vereador. A organização estimou um público de 1.500 pessoas.

Antes do início da convenção, uma aluna do colégio militar cantou o hino acreano, abrindo a solenidade. O candidato à prefeitura chegou ao palco acompanhado da namorada, a ex-primeira-dama do estado Ana Paula Cameli, e fez questão de enaltecer a escolha de seu vice. Segundo ele, o militar é um homem preparado para a função. “Capitão Isaías é alguém que vai contribuir com a nossa cidade. Não vai ser meramente o vice, vai ser o segundo prefeito da nossa cidade. Estou muito feliz por ele ter aceitado. Sem dúvidas, ele também representa o nosso carinho e a nossa admiração pelas forças de segurança do nosso estado e pela nossa gloriosa Polícia Militar. Ele tem o preparo, a honestidade e a vontade de fazer diferente. Hoje estamos fazendo história na cidade”, declarou.

Foto: Jardy Lopes

Jarude destacou ainda que não possui o favoritismo dos demais candidatos, afirmando que a eleição só será decidida no dia 6 de outubro. “Rio Branco só decide dia 6 de outubro. Até lá, vamos nos dedicar a conversar com as pessoas. Deixem que eles briguem, falem mal e paguem as pesquisas que quiserem pagar. Nós vamos conversar com as pessoas”, comentou, ressaltando que a sigla não tem coligação partidária.

O candidato também alfinetou seus concorrentes na disputa pela prefeitura da capital e afirmou que deverá criar a Guarda Municipal e Hospital Veterinário. “Infelizmente, existem alguns que, neste momento, deveriam estar pedindo desculpas à nossa população, mas querem pedir uma oportunidade para fazer o que não fizeram durante 12 anos. Vamos fazer concurso público. São todos farinha do mesmo saco”, ressaltou.

Foto: Jardy Lopes

O Capitão da Polícia Militar Isaías Pedro se apresentou à militância do Novo, enfatizando sua experiência na carreira militar. “Sou o Capitão Isaías da Polícia Militar do Estado do Acre, tenho 35 anos de serviço dedicado à nossa população acreana, onde desses 35 anos passei 4 anos no Exército Brasileiro e, em 1993, ingressei na nossa gloriosa e centenária Polícia Militar do Estado do Acre. Sou casado com a minha querida esposa Méti. Há 34 anos, tenho dois filhos e dois netos maravilhosos”, disse.

Marcelo Bader, presidente estadual da sigla, elogiou a trajetória política do candidato e deputado Emerson Jarude. “Acho que estamos do lado certo e precisamos de mais. Vamos à luta, à guerra, para conquistar essa prefeitura. O Jarude tem uma bagagem diferente como deputado estadual, e a nossa esperança é que a população abrace essa causa”, descreveu, dizendo que a chapa de vereadores poderá eleger dois a três representantes para a Câmara Municipal. “Acreditamos que podemos eleger dois ou três vereadores”, argumentou.

Lista de candidatos a vereador e vereadora:

Alcimar Ribeiro – 35 anos, empresário

Cristiano Contador – 34 anos, contador

Cristhyan Garcia – 39 anos, empresário

Dandara – 35 anos, servidora pública, presidente do CAU

Dennys Rocha – 21 anos, acadêmico de Direito, presidente da Juventude Novo no Acre

Diácono Leo Lino – 47 anos, empresário

Tássia Nobre – 35 anos, conselheira tutelar

Felipe Salgado – 26 anos, assessor parlamentar

Fernando Veras – 43 anos, engenheiro agrônomo

Igor Oliveira – 35 anos, policial militar

Tia Joyce – 49 anos, autônoma

Manelzinho – 56 anos, aposentado

Maurício do Chalé – 38 anos, autônomo

Paulo César – 50 anos, empresário

Professor Manoel – 52 anos

Professor Sérgio Torres – 51 anos, servidor público federal no IFAC

Rayner Neri – 35 anos, empresário

Salete Freitas – 41 anos, pastora

Tanaca Ferreira – 33 anos, servidor público e advogado

Tayná Nobre – 35 anos, autônoma

Vanessa Facundes- 29 anos, advogada e defensora da causa animal

Perfil de Emerson Jarude

Emerson Oliveira Jarude Thomas, 34 anos, advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre, é um político em ascensão. Vereador por dois mandatos (2016-2020 e 2021-2022), foi eleito deputado estadual em 2023 com 8.540 votos, sendo o terceiro mais votado em todo o estado e o primeiro na capital, Rio Branco. Jarude é o candidato mais jovem eleito para a legislatura 2023-2026 na Assembleia Legislativa do Acre e o mais jovem pré-candidato a prefeito da capital em 2024.

Foto: Jardy Lopes

Na vida profissional, Jarude atuou em vários órgãos públicos, incluindo os Correios, Detran, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, Sebrae e Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Durante seu primeiro mandato como vereador, foi ameaçado de cassação por seu primeiro partido após assinar o pedido de abertura da CPI do Transporte Coletivo. Jarude manteve sua assinatura, permanecendo ao lado da população e obtendo na Justiça o direito de continuar seu trabalho.

Em seu segundo mandato, Jarude foi autor das denúncias que resultaram nas operações Assepsia, da Polícia Federal, que investigou o superfaturamento na compra de álcool em gel pela Prefeitura de Rio Branco, e Candeeiro, da Polícia Civil, que investigou irregularidades no processo de licitação para a compra de LEDs pela Prefeitura.

Durante a pandemia, Jarude atuou de forma firme contra a estocagem de vacinas em um período crítico de combate à COVID-19, utilizando as redes sociais para informar e orientar a população.

Jarude também se posicionou contra o aumento da verba de gabinete, o aumento no número de assessores e a criação de mais cargos comissionados para a prefeitura. Sua pré-candidatura surge da necessidade de escrever um novo capítulo na história de Rio Branco, que há 12 anos está nas mãos dos mesmos políticos, buscando implantar uma gestão eficiente para solucionar os problemas persistentes.