Curso de salgadeiro abre inscrições para mulheres da Cidade do Povo, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Escola de Gastronomia do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece 28 vagas para o curso de salgadeira. A capacitação é destinada à população feminina de Rio Branco e as inscrições estão abertas até sexta-feira, 2.

O curso de qualificação profissional faz parte do programa do governo federal Mulheres Mil e terá três meses de duração. As aulas serão realizadas na escola, localizada na Cidade do Povo, na capital.

Podem participar do curso mulheres a partir de 16 anos que possuam o ensino fundamental incompleto. As matrículas estão sendo realizadas presencialmente na escola, na Rua Afif Arão, s/n, das 13h às 16h. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovantes de endereço, de escolaridade e de dados bancários. Também é preciso possuir cadastro do credor emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

A coordenadora da escola, Marineide Diógenes, convida as mulheres a participar de mais essa capacitação na área da gastronomia: “Será um curso voltado somente para mulheres. Quem deseja aprender como fazer salgados diversos para ter uma renda extra ou empreender, não deve perder essa oportunidade”.

As aulas presenciais serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30, com previsão de início na segunda-feira, 5.