Brasileiros são agredidos e sofrem xenofobia na Argentina; veja vídeo

Um casal de brasileiros foi agredido e sofreu ataques xenofóbicos, no dia 13 de julho, na região de Mar del Plata, Argentina, onde residem há mais de um ano. Diego Campos Batista, de 23 anos, e seu namorado, Paulo Augusto de Souza, de 24 anos, foram abordados por um vendedor de meias. Após se recusarem a comprar a mercadoria, o homem começou a insultá-los por serem brasileiros.

De acordo com o Diego, em entrevista ao Metrópoles, o casal estava saindo de uma barbearia quando foram surpreendidos pelo vendedor de meias.

“A gente já tava mais ou menos no meio do quarteirão, caminhando, e ele veio atrás da gente, xingando, falando esse tipo de coisa. Foi chegando cada vez mais perto, até que ele chegou num ponto de vir pra cima da gente. Nós estávamos em dois, e ele estava sozinho. Foi onde teve a primeira briga. A primeira briga foi na calçada, e infelizmente por isso a gente não tem nem imagens de segurança”, conta Diego.

Durante a confusão, a carteira e o celular dos jovens brasileiros caíram no chão. O agressor recolheu os objetos, mas o casal conseguiu recuperar. Ao tentar buscar ajuda, entraram em um supermercado da região, mas o homem os seguiu utilizando um cabo de vassoura como arma.

“Ele veio pra cima da gente de novo. O Paulo estava se lavando. Ele veio pra cima de mim com o cabo de rodo, acertou em mim, eu coloquei o braço pra me defender e esse cabo se rompeu. Ficou com uma ponta, como se fosse uma faca mesmo. O Paulo viu que ele tinha me acertado e foi pra cima dele. E aí foi no momento que esse homem conseguiu acertar o Paulo na perna e fazer o corte na testa dele”, detalha. O ataque só cessou quando um funcionário do supermercado interveio, e o agressor fugiu.

As vítimas relataram ao Metrópoles que a polícia e ambulância chegaram cerca de meia hora após a agressão. O casal recebeu atendimento médico, mas devido a gravidade dos ferimentos, precisaram arcar com custos dos medicamentos, o que os levou a criar uma vaquinha online para cobrir as despesas.

Fonte: BNEWS