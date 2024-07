Vídeo: homem mata rival após mão na bunda em forró e se esconde em rio

A Polícia Federal (PF) prendeu, nessa segunda-feira (29/7), o principal suspeito de dar a facada que matou um segurança de 32 anos em um bar, no município de Santana (AP). O crime ocorreu na noite de domingo (28/7), durante uma festa de forró.

A coluna Na Mira teve acesso a um vídeo que mostra o início da discussão que motivou o homicídio. As imagens flagraram quando o suspeito de cometer o assassinato dançava com uma mulher e o momento em que a vítima passou a mão nos glúteos do investigado. Os dois começam a discutir e chegam a ser separados por testemunhas. Na sequência, começa uma confusão generalizada.

Assista:

⏯️ Homem mata rival após mão na bunda em forró e se esconde em rio Há relatos de que autor do crime tenha ficado cerca de 20 minutos debaixo de uma planta, dentro de um rio, nas Docas de Santana, no Amapá Leia: https://t.co/iQee9IDH14 pic.twitter.com/r3iHEjE17k — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2024

Após o homicídio, equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá (PMAP) identificaram e perseguiram o suspeito, que havia fugido e se escondido dentro de um rio, nas Docas de Santana. Há relatos de que o autor do crime tenha ficado cerca de 20 minutos debaixo de uma planta na água.

Com essas informações, a equipe especializada em operações marítimas da Polícia Federal (Nepom) foi acionada para ajudar na captura do suspeito.

Os policiais da PF, da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental e da Capitania dos Portos, conseguiram localizar o suspeito e prendê-lo. Posteriormente, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil (PCAP) da região.