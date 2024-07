Vídeo: adolescente atira contra pai para defender mãe de agressões; confira

Um homem de 39 anos foi baleado pelo próprio filho, um adolescente de 17 anos, na tarde dessa segunda-feira (29/7), no Paranoá Parque. O jovem teria disparado contra o pai durante uma discussão, ocorrida em via pública, na Quadra 411. O garoto teria flagrado um episódio de violência doméstica contra a mãe dele e reagido.

Testemunhas relataram que o autor dos disparos teria presenciado uma discussão entre os pais e interveio.

A reportagem teve acesso às imagens que mostram o momento em que pai e filho discutem. O adolescente atirou, pelo menos, três vezes em direção ao homem.

O vídeo abaixo contem imagens fortes

Veja:

Ao vivo no #CidadeAlerta: para defender a mãe de agressões, adolescente dispara contra o pai ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/nG5CiWL69a pic.twitter.com/gvvx3U3hZp — Cidade Alerta (@cidadealerta) July 30, 2024

Após ser atingida, a vítima cai no chão e é socorrida por populares que testemunharam a cena.

O homem baleado foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Segundo informações apuradas pelo Metrópoles, ele corre risco de ficar paraplégico.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o pai do adolescente já tinha passagens por Lei Maria da Penha e furto a comércio.