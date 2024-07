Olimpíadas Paris: Flávia Saraiva cai durante aquecimento e corta sobrancelha na final da ginástica; assista

A ginasta brasileira Flávia Saraiva acabou caindo durante o aquecimento antes da final por equipes da ginástica, resultando em um corte em sua sobrancelha. A situação aconteceu quando “Flavinha” realizava alguns movimentos nas barras assimétricas , quando perdeu o equilíbrio e caiu, machucando a região próxima a seu olho direito.

Flávia Saraiva foi a quarta ginasta a se apresentar na decisão e precisou passar por atendimentos médicos antes de iniciar a série.

A equipe brasileira dividiu os aparelhos com a China durante o aquecimento. O atendimento foi realizado pela equipe médica, que fez um curativo no local. Com isso, Flavinha segue na disputa e se apresentou nas barras, sem maiores complicações

Veja:

SUSTO! Flavinha sofreu um corte no supercílio durante o aquecimento antes da final. A ginasta brasileira foi atendida pela equipe médica e conseguiu seguir na disputa. 🇧🇷 pic.twitter.com/vgxw1DH0RQ — B2XBET (@b2xbet) July 30, 2024

Fonte: BNEWS