Micros e pequenos são 93% das empresas inadimplentes do Acre em 2024

O mês maio registrou 15.182 de empresas inadimplentes no Acre. Desse total, 14.168 são micros e pequenos empreendimentos -ou 93,3% de todos CNPJs devedores no Estado. Na média nacional, cada CNPJ teve cerca de sete contas negativadas no período.

No País, são 6,9 milhões, o maior número da série histórica do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. Em relação a março e abril deste ano, quando o índice se mantinha estável, o aumento foi de 2%. O valor das dívidas, quando somadas, bateu a marca de R$ 143,9 bilhões, total registrado pela primeira vez.

Na visão por regiões, os top cinco estados com mais empresas inadimplentes em maio foram São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Já os estados que menos registraram contas em atraso foram Piauí, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima.

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas contempla a quantidade de empresas brasileiras que estão em situação inadimplência, ou seja, possuem pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência. O Indicador é segmentado por UF, porte e setor.

Relacionado