Japonês vira ‘miniatura’ ao marcar estrela da NBA; veja foto impressionante

A França teve trabalho, mas confirmou seu favoritismo ao bater o Japão e somar duas vitórias no basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o que mais impressionou não foi o desempenho dos japoneses, mas, sim, um dos seus jogadores tentando marcar Victor Wembanyama, estrela francesa da NBA.

O que aconteceu

Em um dos momentos da partida, durante a troca de marcação, acabou sobrando para o armador Yuki Togashi marcar Wembanyama.

O problema é que Togashi é o atleta mais baixo do basquete masculino, com 1,67m, enquanto Wemby é o mais alto, com 2,22m. Uma diferença de 55 centímetros!

Desempenho em quadra

Com 31 minutos em quadra, Wembanyama foi o cestinha da França, com 18 pontos, além de ter somado 11 rebotes, dez defensivos e um ofensivo.

Já Togashi não teve a mesma sorte. Em 11 minutos, anotou apenas três pontos, com um rebote.

Brasil encara o Japão

O Japão será o último adversário da seleção brasileira na fase de grupos do basquete masculino. Na estreia, contra a França, sucumbiu por 78 a 66.