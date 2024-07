Até o momento, o prefeito Tião Bocalom (Progressista) demonstra não estar incomodado com as pesquisas que colocam seu principal adversário, Marcus Alexandre, na liderança. “Já disputei diversas eleições e, em todas elas, comecei de baixo. O resultado das urnas costuma ser bem diferente do que as pesquisas indicam”, reflete, lembrando que nas eleições de 2020 ele iniciou com menos de 4% e no fim se tornou prefeito. “Estou muito animado, começamos muito bem”, declara, otimista.

Ele enfatiza que realizou inúmeras obras e que tem recebido apoio contínuo da população. Com relação ao apoio do governador Gladson Cameli (PP), ele destaca que é significativo. “Realmente, o governador está envolvido em nossa campanha e acreditamos que vamos vencer a eleição”, afirma.

Para Bocalom, é crucial vencer e obter uma vitória expressiva sobre a esquerda. “A eleição municipal vai definir a eleição de 2026; precisamos evitar que o PT e a esquerda retornem ao poder no Acre, pois se eles vencerem, isso pode acontecer”, alerta.

“Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e que partilhava do meu pão, também me traiu”! (Salmos 49:1)

. Em uma coisa o prefeito Bocalom em razão:

. Não adianta brigar com pesquisas, muito menos ficar esperneando … tem que entrar em campo e trabalhar!

. O MDB deu demonstração de muita força política na convenção que homologou Marcus Alexandre como prefeito com mais 11 partidos aliados.

. Será uma eleição duríssima de ambos os lados!

. Como diz o Marcus Alexandre:

. Não existe eleito antes das urnas serem apuradas.

. A decisão do Republicanos apoiada pelo deputado Roberto Duarte pode levá-lo à disputa de um cargo majoritário em 2026.

. O MDB tem muito interesse em compor com algumas lideranças para 2026; entre elas a deputada Socorro Neri, a vice-governadora Mailza Assis e o próprio senador Alan Rick (União Brasil).

. Com a desistência do senador Márcio Bittar em apoiar o MDB em Brasiléia, abriu-se uma avenida imensa para outro pretendente ao Senado.

. A propósito, debandada no PL em municípios do interior.

. Já dizia a avó do Macunaíma:

. Em uma eleição, dinheiro é muito importante, mas não é tudo.

. Há sempre um preço a ser pago!

. Vai começar a eleição para vereador: Deputados estaduais preparem o bolso.

. A semana promete!

. Bom dia!