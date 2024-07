Vira-lata caramelo fiscaliza entrada de pessoas em favela; assista o vídeo

O influenciador Lucas Gabriel divertiu os internautas ao compartilhar a fiscalização que os cachorrinhos vira-lata caramelo realizam no bairro em que ele vive.

No vídeo, compartilhado no Instagram, o rapaz apareceu chegando no local de moto e sendo recepcionado pela gangue dos caramelos. “Eu sou morador”, declarou o humorista tentando escapar dos cães.

“Caramelo de favela”, dizia a legenda bem-humorada da publicação viral que atingiu 204 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o momento. “Cleitinho fubá sempre alivia moradores”, “Cachorrada: Beleza, mas passa sem fazer zoada”, “Aqui na minha quebrada eles não respeita nem os moradores” e “Os cachorros mais fracos do RJ”, ironizaram os seguidores.

Confira:

