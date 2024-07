VÍDEO: Pai de vítima fatal parte para cima de motorista de Porsche em delegacia

O motorista de um carro de luxo, do modelo Porsche, que atropelou, arrastou e matou um motociclista, foi agredido pelo pai da vítima, em uma delegacia em São Paulo. O jovem de 21 anos que acabou sendo morto, Pedro Kaique Ventura Figueiredo foi perseguido pelo empresário, Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), quando o motorista perseguiu a vítima por cerca de dois quilômetros. Igor Sauceda prestou depoimento no 11º Distrito Policial de Santo Amaro/SP, logo depois, todos os envolvidos no ocorrido foram até o 48º DP na zona sul da capital paulista.

Neste momento, o pai da vítima, Alex Russo Figueiredo, partiu para cima do empresário, com objetivo de agredi-lo. Quando o tumulto na delegacia acontecia, pessoas gritaram “assassino” para o motorista do carro de luxo.

“Tirar a vida de alguém é fácil, né? O dinheiro de vocês não vai calar, não, viu? Pode ter certeza que eu vou até o fim agora”, gritou o pai da vítima após ser afastado da briga.

Fonte: BNEWS