Venezuela: órgão diz que Maduro venceu com 51,2%; oposição afirma que González teve 70%

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) apontou a reeleição do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro , nesta segunda-feira (18). As eleições foram realizadas no domingo (28). O anúncio ocorreu após mais de 80% das urnas serem apuradas. Oposição, no entanto, afirma que, na verdade, Edmundo González venceu com 70% dos votos.

Maduro terá um novo mandato de seis anos e ficará no poder até janeiro de 2031. Ele teve 51,2% dos votos, somando 5.150.092 votos, segundo o órgão eleitoral, que é alinhado ao presidente. O principal adversário, Edmundo González, teve 44,2%, totalizando 4.445.978 votos.

Após o anúncio, o presidente reeleito abraçou apoiadores em Caracas, capital venezuelana, ao som de uma música que dizia que ele era o “coração do povo”.

A vitória de Maduro representa a continuidade do chavismo no poder, que chegou em 1999 liderado por Hugo Chávez e após sua morte, em 2013, passou para as mãos de Maduro, que permanece na presidência até hoje.

Oposição contesta

Com a vitória de Maduro declarada pelo CNE, a oposição contestou o resultado, alegando que González obteve 70% dos votos.

“Queremos dizer ao mundo que a Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo González Urrutia”, disse a líder oposicionista María Corina Machado. “Espero que todos se mantenham firmes, orgulhosos do que fizemos, porque nos próximos dias vamos anunciar ações para defender a verdade”, completou.

Machado diz que oposição ganhou em todos os Estados, o que daria a vitória a González com cerca de 70% dos votos contra 30% dos governistas.