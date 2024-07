Varejo movimentou R$5,7 bilhões e empregou 20,2 mil pessoas no Acre em 2022

Divulgada nesta quinta-feira (25) pelo IBGE, a Pesquisa Anual do Comércio (PAC) revelou que em 2022 no Acre unidades locais comerciais 2.276 ocuparam 20.257 pessoas que receberam R$ 540 milhões em salários retiradas e outras remunerações. As empresas comerciais registraram receita bruta de R$ 10,5 bilhões no Estado em 2022. Deste total R$ 1,3 bilhão foram provenientes do comércio de veículos peças e motocicletas, R$3,5 bilhões do comércio por atacado e R$ 5,7 bilhões do comércio varejista.

A maior parte dessa receita 54,2%, foi gerada pelo , comércio varejista, seguido pelo comércio atacadista (33,3%)

e pelo comércio de veículos peças e motocicletas (12,5%). A PAC notou se que este último foi o que apresentou a maior redução de representatividade com perda de 5,8 pontos percentuais em 10 anos O comércio varejista ganhou 7,3%, enquanto o comércio por atacado recuou1,5 entre e

2013 e 2022.

Em 2022 a margem totalizou R$2,4 bilhões com o comércio varejista, responsável pela maior parte (66,2%), seguido pelo comércio por atacado (22,9%) e pelo comércio de veículos peças e motocicletas (10,9%).

Em 2022, no Acre, a PAC contabilizou 20.257pessoas ocupadas em empresas do comércio representando um aumento de 9,4% em comparação a 2013, o que correspondeu a 1.748 menos pessoas. O comércio varejista foi o que respondeu pela maior parte desses trabalhadores (15.195) enquanto o restante se distribuiu entre o comércio por atacado (2.729) e o comércio de veículos peças e motocicletas (2.333).

O comércio por atacado figurou com 13,5% do total de pessoas ocupadas em 2022 com representatividade maior entre os três segmentos vem o comércio varejista com 75,0% e por último o comércio de veículos peças e motocicletas com 11,5% do total de ,trabalhadores em 2022.