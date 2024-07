Último FPM de julho cai amanhã, 30/7, na conta das prefeituras do Acre com crescimento de 18,2%

A última parcela mês de julho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será creditada nas contas das prefeituras do Acre na próxima terça-feira, 30 de julho. O valor de R$28.917.439,07 será partilhado entre os 22 municípios a partir de coeficientes estabelecidos em lei.

O repasse é referente ao 3º decêndio do mês. No Pais, o valor de R$ 4.268.907.936,56, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) será pago naquela data. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante nacional é de R$ 5.336.134.920,70.

O levantamento dos Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que de acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 3º decêndio de julho de 2024, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 18,12% em termos nominais. O acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 11,20%.