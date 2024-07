Rodrigues Alves completa 32 anos comemorando ascensão em diferentes setores com o apoio do Estado

Os exploradores, ao chegarem na cidade conhecida atualmente como Rodrigues Alves, acharam as terras dos Náuas tendo como potência os bananais, característica que até hoje faz parte da história do local. Em junho de 1884, os cearenses Ismael Galdino da Paixão e Domingos Pereira de Souza exploraram esse pedaço do Juruá, que vai do Estirão dos Náuas à embocadura do Juruá-Mirim. Esses excursionistas foram os primeiros que exploraram o rio com o fim de povoar.

Entre 1914 e 1916, o local passou a ser denominado Seringal Florianópolis, onde trabalhavam seis famílias explorando a borracha natural, pois outra atividade o proprietário não permitia. E, entre 1916 e 1920, o referido seringal foi vendido para o coronel Mâncio Lima, que decidiu doar uma parte para a implantação da Colônia Rodrigues Alves, sendo território do município de Cruzeiro do Sul.

Por volta de 1940, a colônia contava com aproximadamente 25 famílias, que viviam da exploração da borracha e da agricultura de subsistência. Segundo registros da história, em 1960 a Petrobrás fez uma perfuração na busca de petróleo. Nada foi confirmado, porém foram gerados vários empregos e a circulação de dinheiro aumentou, trazendo para a comunidade mais famílias. Nessa mesma época a colônia foi transformada em Vila de Cruzeiro do Sul, sendo administrada por um subprefeito. Em 28 de julho de 1992, após plebiscito, a lei 1.032 transformou a vila em município.

Na letra do hino da cidade, José Fabrício da Silva escreveu:

Nestas calmas e verdes paragens

Da Amazônia do grande Brasil,

Entre nuvens de alvura inconstante,

Sob um céu decorado de anil,

Floresceu uma bela cidade

Altaneira, fulgente e viril

E, ao longo dos 32 anos desde que se tornou um dos 22 municípios acreanos, Rodrigues Alves tem tido um olhar atento do governo do Acre, com investimentos, principalmente na infraestrutura, saúde e educação. Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 14.938 pessoas na área territorial de 3.076,342 km². A maior parte dos rodriguesalvenses se considera parda (10.986) e há mais homens (7.787) do que mulheres (7.151) no município.

O governador Gladson Cameli destaca que iniciou uma caravana que percorre todos os municípios para acompanhar de perto os avanços e ouvir cada um dos gestores. Em Rodrigues Alves não tem sido diferente. Mais uma vez, o chefe do Executivo reforçou a importância de uma gestão plural, respeitando a especificidade de cada município.

“Como governador de um estado, preciso garantir os mesmos investimentos e oportunidades para os 22 municípios e isso só consigo fazer com união e dando espaço para diálogos, para que eu possa entender a necessidade de cada lugar. Então, tenho estreitado ainda mais a atuação do poder público com os prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e iniciativa privada, para que o progresso seja uma constante. A prova disso são os avanços registrados nos últimos anos em cada uma dessas cidades, em diferentes áreas. E o objetivo é não parar e avançar cada vez mais. Parabéns Rodrigues Alves, terra de gente batalhadora, que muito orgulha nossa história e nosso estado”, felicita.

Acessibilidade

Com uma produção agrícola potente, é necessário manter ramais com boa trafegabilidade por todo o ano. Por isso, nos últimos anos, por meio da parceria entre a prefeitura local e o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), o governo tem garantido ações para melhorar esse acesso.

No fim do ano passado, foram feitas melhorias de acesso para 80 famílias do Ramal do Bahia, em Rodrigues Alves. Os trabalhadores atuaram no melhoramento da estrada vicinal, serviços de regularização e drenagem, construção de valetas e saídas d’água, além da raspagem e aplicação de vegetal em pontos críticos e aterros.

O morador Renilson Almeida disse que a ação garantiu a mobilidade dos moradores do ramal. “É uma estrada importante, pois os alunos necessitam ir para escola e, graças ao empenho do governo, nosso ramal foi atendido”, declarou.

Ainda em novembro do ano passado, 64 famílias do Ramal do Alexandre também foram beneficiadas com a manutenção. Para o agricultor Alexandre Vasconcelos, o trabalho executado garantiu mais trafegabilidade aos moradores. “Agradeço ao governo do Estado por nos ajudar com as melhorias; isso vai facilitar o escoamento da produção, além de que as condições estão bem melhores no ramal”, disse.

Na Comunidade da Foz do Paraná dos Mouras, o Deracre atuou nos serviços de recuperação, retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas vias.

Educação e segurança

As escolas do município também ganharam investimentos, assim como a educação como um todo. Em agosto do ano passado, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, assinou ordens de serviço para reforma e manutenção de três escolas do município: Cunha Vasconcelos, Francisco Braga de Souza e Felicíssimo Negreiros. Os investimentos ultrapassam a marca dos R$ 500 mil, provenientes de recursos próprios.

Além do anúncio das novas obras, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), o governo entregou kits de material escolar e tablets para os alunos da Escola Manoel Carneiro de Messias. Mais de 300 alunos da rede pública do município foram contemplados com os itens.

Na ocasião, a aluna do primeiro ano da Escola Francisco Braga de Souza, Damila Evenly Fontinele, falou em nome dos colegas, agradecendo o empenho do governo em melhorar os ambientes escolares.

“Muitos de nós solicitamos melhorias para a escola, principalmente agora que mudamos para o regime integral. Essa reforma influencia a nossa educação, e assim nos sentiremos ainda mais acolhidos”, enfatizou.

No mesmo evento, foi anunciada a reforma da delegacia da cidade, que está em andamento. No momento, as obras concentram-se na criação de uma sala do programa Bem-Me-Quer, destinada a receber vítimas mulheres e crianças, demonstrando o compromisso do governo do Acre com a proteção e o acolhimento desses grupos vulneráveis. Além disso, está sendo construído um ambiente privativo para o registro de ocorrências e outro destinado ao atendimento das demandas provenientes da Polícia Militar.

Também novas celas estão sendo instaladas, reforçando a capacidade de custódia do equipamento público, e está em andamento a construção de um muro, proporcionando maior proteção e delimitação do espaço. A obra de adequação e reforma da delegacia de Rodrigues Alves, orçada em R$ 406 mil, é realizada com recursos próprios da Polícia Civil do Acre (PCAC).

O delegado-geral do órgão, Henrique Maciel, enfatizou os esforços do Estado para garantir condições adequadas de trabalho aos policiais e oferecer um ambiente mais seguro e funcional para o atendimento ao público: “O governo reconhece a importância vital do trabalho dos policiais, especialmente aqueles que atuam no interior. Muitas vezes, estão longe de suas famílias, dedicando-se integralmente ao cumprimento de seu dever”.

Saúde

Levar a saúde até a comunidade e oferecer um serviço de qualidade: essa tem sido a maior orientação do governador Gladson Cameli relacionada à área. E foi em junho do ano passado que Rodrigues Alves foi contemplada com uma ação inédita, ao receber um mutirão que realizou 209 cirurgias de catarata na cidade.

“Nós, que fazemos parte da classe mais humilde, não temos condições financeiras de arcar com consulta ou com cirurgia para retirada da catarata”, definiu na época Marco Aurélio de Oliveira, morador da zona rural de Rodrigues Alves e um dos beneficiados.

Por orientação do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Saúde (Sesacre) tem focado na descentralização de serviços, levando o maior número de atendimentos ao interior do estado e aproximando a população da pasta, a partir de suas necessidades e demandas.

“Como programa de governo, seguimos com o compromisso de saúde especializada nas regionais, levando mais humanização dos serviços aos municípios, com as regionais minimamente estruturadas, sem a necessidade de deslocamento do paciente para a capital, Rio Branco”, relata o titular da Sesacre, Pedro Pascoal.

Também no ano passado, pela primeira vez, pacientes foram beneficiados com o mutirão de cirurgias oftalmológicas na Unidade Mista Hospitalar de Rodrigues Alves. Foram 120 cirurgias efetuadas e o aposentado Uilson da Silva, um dos favorecidos, relatou como a doença afetava seu dia a dia na realização de tarefas simples e como agora pode fazer o que mais gosta: pescar. “Sentia o peixe segurar a isca, mas não conseguia ver a linha do anzol mexer”.

Turismo e o Festival da Banana

Como conta a história, Rodrigues Alves tinha em seu entorno muitos bananais e até hoje a cidade mantém vivo o tradicional Festival da Banana, que reúne milhares de pessoas em uma festa voltada para o fortalecimento da cultura, culinária e principalmente a economia do local.

No ano passado, uma parceria entre a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a prefeitura fez com que a comemoração fosse abrilhantada com um show do famoso cantor Amado Batista. Milhares de pessoas estiveram presentes na apresentação e a movimentação representou cerca de R$ 5 milhões na economia local.

O município integra o Mapa do Turismo Brasileiro, registrado no Sistema de Informações, e a gestão municipal faz o convite para quem quer conhecer um pouco dessa região, que de vila se tornou um dos 22 municípios do estado.

Rodrigues Alves é conhecida como a terra mais tranquila do Brasil. É aconchegante, com um toque rústico, onde o turista tem a oportunidade de conhecer e vivenciar as experiências na floresta.