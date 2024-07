Prazo de inscrição para seleção de estagiários ao governo do Estado termina nesta quarta (31)

Lançados pelo governo do Acre, por meio das instituições Lidera Estágios e Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), os editais para concessão de estágios, para estudantes de diversas áreas, têm seu prazo de inscrição encerrado nesta quarta-feira, 31, às 12h (horário de Brasília).

Inscrições

O processo seletivo visa criar um cadastro de reserva para estagiários(as), por análise de coeficiente escolar, e suas inscrições devem ser realizadas de forma online.

Requisitos para inscrição no site da Lidera Estágios:

– Estar matriculado e cursando os cursos previstos no item 1.1 do edital;

– Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com a Lidera Estágios;

– Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses no mesmo órgão, exceto no caso de pessoas com deficiência;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com as obrigações militares.

Documentos necessários:

– Informações pessoais e acadêmicas precisas;

– E-mail e CPF válidos para garantir a comunicação durante o processo seletivo;

– Declaração étnico-racial, caso se inscreva como cotista.

Requisitos contidos no edital para inscrição no site do Ciee:

– Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país;

– Ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio;

– Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com o Ciee;

– Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses no governo do Estado do Acre, exceto no caso de pessoas com deficiência.

Documentos necessários:

– Informações pessoais e escolares válidas;

– E-mail e CPF, que não poderão ser alterados após a inscrição;

– Nome social, se necessário, conforme Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.

Após a avaliação, a lista preliminar de classificação contendo os nomes dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Estado do Acre e nos sites da Lidera Estágios e Ciee