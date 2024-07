Com a aproximação da Expoacre Juruá, o governo do Acre, por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, em conjunto com a 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do Juruá, Secretaria Municipal de Trânsito (Semtrans), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e Polícia Civil, elaborou um planejamento de um sistema de segurança, para que todos os visitantes possam desfrutar do evento com tranquilidade.

Atraindo milhares de pessoas anualmente, a feira terá início na quarta-feira, 31, e contará com uma série de atrações, que incluem shows musicais, rodeios, exposições de animais e produtos agrícolas.

Comandante enfatiza necessidade de organização na segurança da maior festa agropecuária da região. Foto: Marcos Santos/Secom

“Teremos uma força-tarefa composta por reforço extra de policiais militares, empenhados em assegurar que o evento ocorra sem incidentes; além disso, equipes farão rondas pelo município, a fim de coibir práticas criminosas”, afirmou o comandante da Polícia Militar (PMAC) no Juruá, Edvan Rogério.

As instituições também farão um plano especial de trânsito para organizar os trajetos que dão acesso à arena de shows, com objetivo de evitar congestionamentos e garantir conforto e segurança às famílias que prestigiarem o evento.

Além disso, a organização estabeleceu medidas preventivas de saúde e segurança. Serão disponibilizados postos de atendimento médico equipados para emergências, além de equipes de bombeiros de prontidão para qualquer eventualidade. “Nossa equipe realiza uma certificação, visando mais segurança ao público, tudo passa pela nossa aprovação,” afirma o comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) no Juruá, Tenente Josadac Cavalcante.

A Polícia Civil, também fará parte do esquema de segurança, como em outras edições, o efetivo realizará trabalho de investigação, cumprindo mandados de prisão. As ocorrências serão levadas para a Delegacia-Geral do município.

Com uma organização tão detalhada e abrangente, a Expoacre Juruá promete ser um evento em que todos os participantes poderão aproveitar ao máximo as atrações e celebrações.