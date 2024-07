Gerlen segue líder na corrida pela prefeitura de Sena Madureira, diz pesquisa

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta segunda-feira, 29, um levantamento a respeito do cenário eleitoral no município de Sena Madureira. Na aferição estimulada, o deputado federal Gerlen Diniz (PP) lidera com 52,16% contra 27,24% do vereador Alipio Gomes, candidato apoiado pelo atual prefeito Mazinho Serafim. Brancos e nulos registrou 4,32% e não sabe ou não responderam marcou 16,28%.

Já na pesquisa espontânea, Diniz aparece com 30,90% e Alipio com 16,28%. Outros candidatos registraram 0,66% e brancos e nulos marcou, 1,99%. Não sabem ou não responderam registraram 50,17%.

O levantamento ainda perguntou aos entrevistados, sobre a definição de voto. 66,45% afirmaram já estarem decididos, enquanto 24,92% assinalaram que pode mudar de voto. Não sabe ou não respondeu 8,63%.

Em relação à rejeição, quando o eleitor revela em qual candidato ele não votaria de jeito nenhum, Alipio tem o maior percentual com 37,54%. Gerlen aparece com 22,92%. 39,53% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 300 eleitores entre os dias 27 e 28 de julho e a margem de erro é de 5,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança e de 95% e o número do registro no Tribunal Regional Eleitoral é AC-05952/2024.