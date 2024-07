Condenado por homicídio no Acre é preso pela PF no Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu no fim de semana um homem condenado pelo crime de homicídio praticado em 2008, em Rio Branco. A prisão ocorreu em São Pedro da Aldeia, município localizado na Região dos Lagos, litoral norte fluminense.

O preso já foi condenado por tráfico de drogas e assalto a mão armada. O homicídio foi praticado em razão de um desentendimento com um outro detento, enquanto ambos cumpriam pena no sistema prisional acriano. Após progredirem ao regime semiaberto, o assassino encontrou a vítima fora do sistema penitenciário e executou o crime. Logo após a execução, o criminoso rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Rio de Janeiro. A justiça acriana condenou o assassino, que estava foragido há dois anos, a cumprir pena de 18 anos de reclusão pelos crimes cometidos.

A localização e captura do criminoso ocorreu após a troca de informações de inteligência entre policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé. O foragido foi preso por policiais federais enquanto trabalhava em um restaurante, no Centro de São Pedro da Aldeia. A ação cumpriu o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Rio Branco – TJ/AC.

O preso foi conduzido ao Posto da PF em Cabo Frio e, após a formalização da prisão, foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.