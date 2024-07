Avanço das fake news no Acre leva Justiça Eleitoral a criar Comitê de Combate à Desinformação

Em resposta às crescentes ameaças de desinformação durante os períodos eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) anunciou, por meio da Portaria nº 196/2024 publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de julho, a criação do Comitê de Combate à Desinformação Eleitoral (CCDE). A iniciativa tem como principal objetivo prevenir e combater a disseminação intencional e antidemocrática de informações falsas, protegendo o direito dos cidadãos ao voto livre e consciente.

