CAIU como um petardo de alto teor explosivo na campanha do prefeito Tião Bocalom, a inesperada declaração de ontem de apoio do presidente do REPUBLICANOS, deputado federal Roberto Duarte, foto, à candidatura de Marcus Alexandre (MDB) a prefeito de Rio Branco. O fato foi emblemático pelo fato de Duarte ser um político de direita e apoiador do ex-presidente Bolsonaro, e com a sua decisão quebrar o principal eixo do discurso de Bocalom, de que a sua chapa representa a direita e a de Marcus Alexandre (MDB) a esquerda. Com Duarte na chapa de Marcus, morre por completo o discurso vazio de esquerda contra a direita, defendido pelo grupo do prefeito Bocalom. A manifestação de Duarte não muda a sua convicção, continua sendo um político de direita e apoiador de Bolsonaro. A justificativa para o seu ato foi coerente: de que, o que está em disputa em Rio Branco é uma eleição paroquial, em que a discussão é sobre quem pode fazer mais pela cidade e pelos moradores dos bairros periféricos. O que chamou atenção nesta verdadeira bomba política foi a forma como saiu a decisão, da maneira mais democrática: foi feita uma votação no diretório municipal com os candidatos a vereadores, e dezoito dos vinte e dois consultados optaram por uma aliança com Marcus Alexandre (MDB). Apenas dois candidatos foram contra. Mais democrático, impossível. O certo é que o maior fato político da campanha até o momento, atingiu de morte o discurso de direita e esquerda do grupo que apoia o prefeito. Bocalom não poderá mais a partir de agora dizer que a chapa do Marcus é uma chapa de esquerda, depois dessa declaração do deputado federal Roberto Duarte (MDB) ao levar o REPUBLICANOS para a aliança do MDB. Por essa, o Boca não esperava.

QUEBROU A ESPINHA

A DECISÃO do presidente do REPUBLICANOS, deputado federal Roberto Duarte, também, quebrou a espinha do projeto do senador Márcio Bittar (UB) de ver um palanque do Marcus só com partidos de esquerda. Com Duarte aliado do MDB, não poderá maia sustentar o seu discurso, que ficou agora vazio. Ontem, foi um dia terrível para o Bittar.

NENHUMA INCOERÊNCIA

É TOSCO criticar o deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS). O seu partido tem ministros no governo do Lula. E o Duarte não está errado: essa não é uma eleição presidencial, mas para saber quem poderá tapar os buracos das ruas da periferia, quem vai garantir o abastecimento de água pleno, manter o sistema de saúde funcionando, ou seja, o básico de uma gestão municipal. O resto é churumela dos defensores do debate infantil da direita contra a esquerda.

“FOI UM BAQUE..”

UM forte candidato a vereador que apoia o prefeito Tião Bocalom (PL), definiu ontem ao BLOG, numa frase, a decisão tomada pelo deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS): “Foi um baque na campanha, deixou todo mundo tonto”.

POUCO CASO

TEMOS que rememorar, também, os fatos que antecederam a decisão do deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS): nunca foi levado a sério e sua aliança foi tratada com desdém pelos que organizaram a engenharia política da candidatura do Bocalom. Agora, o leite foi derramado.

“AQUI É DE GRAÇA”

AOS gritos do bordão “aqui é de graça” – em alusão à presença de apenas cargos comissionados da prefeitura e do governo na convenção do Bocalom- o povão lotou ontem o ginásio do SESC na convenção do MDB, que homologou a candidatura de Marcus Alexandre (MDB) a prefeito. E tudo ao som de batucadas, jingles, enfim, foi uma festa popular. Não é fácil lotar um espaço grande como o do SESC, estando fora do poder. Este é um comentário isento de quem não depende em nada do prefeito sendo o Marcus ou o Bocalom. A campanha pegou fogo.

CAIU EM CAMPO

QUEM apareceu ontem pela convenção do MDB foi a deputada Michelle Melo (PDT), que discursou e fez uma declaração pública em apoio ao Marcus Alexandre (MDB). Até aqui, ela não tinha feito nenhuma manifestação de apoio a um dos candidatos a prefeito de Rio Branco. É um apoio importante, a sua base eleitoral forte é na capital.

ELES VOLTARAM

A CONVENÇÃO trouxe também de volta, figuras folclóricas de muitas eleições: o anão Montana Jack, a Roselane do Esporte e o Cabide. Todos aspirando uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Do trio, apenas o Montana não foi vereador.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

QUEM ficou numa situação difícil depois da declaração do deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) foi o senador Alan Rick (UB) – lavado na composição da aliança do PL-União Brasil-PP – e que vinha argumentando não apoiar Marcus Alexandre (MDB) pela presença só de partidos de esquerda na aliança do MDB. Ficou sem discurso.

NÃO FOI UM BOM DIA

O DIA de ontem não foi bom para o candidato a prefeito de Rio Branco, Jenilson Leite (PSB). O respeitável médico Thor Dantas (PSB), pediu afastamento do partido para apoiar a candidatura de Marcus Alexandre.

PODE ANOTAR

ELEIÇÃO é eleição. Mas, é muito provável pela campanha que faz e por ter memória eleitoral, que o candidato a vereador Neném Almeida (MDB) emplaque um mandato na chapa do MDB. O Neném não é um amador.

SABE MEXER O DOCE

OUTRO nome que deve surpreender na chapa do MDB, é o candidato a vereador Jó da Universal (MDB). Quem comanda a sua campanha para a Câmara Municipal, é quem sabe mexer o doce. É do grupo da ex-deputada Doutora Juliana. Não o tirem da foto. Seu grupo era um dos mais empolgados da convenção de ontem.

VAMOS DEIXAR BEM CLARO

VAMOS deixar bem claro uma coisa: pesquisa registra um momento. As intenções de votos podem subir, se manter, ou descer para um candidato ao longo da campanha. E a campanha para valer não começou. Ninguém ganhou nada. Então, ninguém perdeu e ninguém ganhou a eleição para a PMRB.

MELHOR RETRATO

AS pesquisas que devem acontecer ao longo do mês de agosto, é que vão começar a pintar um retrato mais nítido das eleições para as prefeituras. As campanhas, estarão nas ruas.

COMEÇANDO DE NOVO

VÁRIOS ex-deputados vão tentar voltar à política nesta eleição para vereador da capital. Entre eles, Heitor Júnior (MDB), Neném Almeida (MDB) e Eber Machado (MDB) e Jamil Asfury. Todos conhecem o caminho das pedras.

ESTRUTURA PESADA

NINGUÉM se admire se o ex-secretário municipal Joabe Lira (UB) emplacar uma vaga de vereador na próxima legislatura. Tem uma das estruturas mais sólidas dentro da aliança que apoia o prefeito Tião Bocalom (PL). Foi um bom secretário.

APENAS UMA ILAÇÃO

NUNCA lhe perguntei, nem me falou nada, portanto, o comentário é apenas uma ilação: não vou me surpreender se mais na frente a deputada federal Socorro Neri (PP) manifestar o seu apoio ao candidato Marcus Alexandre (MDB). Seria um gesto para o futuro ao MDB, se de fato tiver interesse em um partido grande para buscar um mandato majoritário em 2026.

DIFICILMENTE

Elzinha Mendonça (PP) e Gabriela Câmara (PP) são dois nomes que, dificilmente, deixarão de emplacar mandatos de vereadoras nesta eleição. Ambas, com campanhas redondas e bem coordenadas.

MÃE ANIMADA

QUEM estava entre as mais animadas ontem na convenção do MDB, era a figura simpática de dona Tânia de Cássia, mãe do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). Vibrante ao lado da candidata à vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD). Alegria não tem idade.

MUITO SIMPLES

LEITOR me perguntou ontem, por qual razão não comentei a convenção do prefeito Bocalom. Explica-se: estava fora de Rio Branco. E não comento o que não vi ao vivo. Muito simples.

ESPERAR AS PESQUISAS

VAMOS aguardar as pesquisas para a prefeitura de Brasiléia, depois da entrada do ex-prefeito Carlinhos do Pelado (PP), como candidato a prefeito, para um comentário sem achismo. Não brigo com pesquisa.

MUITA GENTE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) mostrou força, ao colocar ontem muita gente na convenção do MDB. Petecão é bom em fazer festa política.

FRASE MARCANTE

“A felicidade que uma pessoa pode ter é a de ver, sem inveja, a felicidade alheia”. Bossuet.