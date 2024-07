“Sou CLT Premium, então é claro que…”: trend do TikTok viraliza e desperta interesse em “luxos trabalhistas”

Vale-alimentação alto, plano de carreira, viagens e home office. Esses são alguns dos benefícios do novo assunto do momento no TikTok: os trabalhos “CLT Premium”.

Nas últimas semanas, a trend viralizou na plataforma e diversas pessoas começaram a mostrar tudo que ganhavam além do salário nas empresas.

Com 1 milhão de visualizações, Maria Clara Ferreira, gerente de contas na multinacional sueca Sinch, expôs as regalias que recebe e que a fazem se encaixar nessa nova categoria.

Os “luxos trabalhistas” acabaram por ser almejados por vários trabalhadores em um movimento que, segundo especialistas, marca uma nova visão acerca do mercado de trabalho.

No vídeo, ela diz “sou CLT Premium, então é claro que eu tenho um VA (vale-alimentação) maior que um salário mínimo, faço viagens corporativas com tudo pago pela empresa, tenho gympass, tenho comissão e plano de desenvolvimento de carreira”.

À CNN, Maria Clara nunca imaginou que estaria nessa posição, mas o pacote de benefícios na multinacional lhe chamou a atenção, principalmente pela possibilidade de trabalhar home office e, assim, conciliar o trabalho com a vida acadêmica.

“Os benefícios têm um impacto muito grande na minha motivação e na minha saúde mental. O que busco no trabalho é que ele me ofereça insumos para realizar meus sonhos de vida pessoal. Um trabalho que me oferece plano de saúde que tenha cobertura para terapia, um trabalho que me oferece planos para eu conseguir ir para a academia”, diz ela.

Ela explica que “o principal ponto positivo é essa liberdade para eu conseguir pagar e proporcionar coisas para mim sem ter que tirar necessariamente do meu salário”.

Maria Clara afirma que as empresas estão realizando essas ações para reter os talentos, mas que muitas pessoas não sabem ou não acreditam que isso seja possível.

No seu perfil, ela disponibiliza um guia de como usar de forma mais efetiva o LinkedIn e achar a melhor vaga para cada perfil.

Mas os luxos não param por aí. João Vitor Paz de Oliveira é bancário e relata nas suas redes sociais que possui vale-alimentação maior que dois salários mínimos, tem participação de lucros e 14º salário.

Nos comentários, muitos relatam também sua realidade, e até mesmo criando uma certa competição para saber quem é mais “CLT Premium” que o outro. Isso, sem dizer os memes que ironizam os “benefícios” que possuem, como poder tirar um cochilo no chão ou ter carona — que de premium não tem nada.

Mudanças no mercado de trabalho

Marcela Esteves, diretora da consultoria de recrutamento Robert Half, analisa que esse movimento “é impulsionado tanto pelo desejo dos profissionais de alcançar realizações pessoais quanto pela necessidade das empresas de se manterem competitivas em um mercado em constante evolução”.

“Entre os profissionais empregados, 51% afirmam que, caso os benefícios que julgam importantes não sejam ofertados, veem como necessário negociar melhor o salário”, salientou Esteves.

Segundo estudo da consultoria, os benefícios mais procurados pelas pessoas são:

assistência médica;

vale-refeição;

vale-alimentação;

assistência odontológica;

previdência privada;

estacionamento;

auxílio-estudo;

notebook;

auxílio combustível;

carro para uso profissional e particular.

Para Nayra Sombra, sócio da HCI Invest e planejadora financeira CFP pela Planejar, existe uma mudança na perspectiva sobre o trabalho.

“Os trabalhadores estão cada vez mais atentos ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal (…) Não é mais suficiente apenas um bom salário. Os profissionais estão buscando pacotes de benefícios que promovam uma melhor qualidade de vida e que reconheçam seu valor e contribuição para a empresa”.

A especialista diz que o cenário atual é uma “evolução natural e esperada do mercado de trabalho, considerando as transformações ocorridas ao longo dos anos”, a exemplo de novas expectativas adquiridas pela Geração Z e Millennials, revoluções tecnológicas que flexibilizam os espaços e as crises econômicas e sociais.

Certamente, a trend tem atingido um público mais jovens, o que reflete as novas vontades das gerações mais atuais, como momentos de celebração, de descontração, de relacionamentos mais informais com a liderança e com os pares e de poder seguir seu estilo pessoal, explicou Robério Andriolo, especialista em carreira e sócio-diretor de Projetos Corporativos da Human SA.

