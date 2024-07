Saúde Itinerante em Neuropediatria: Mais de 300 atendimentos a crianças em Manoel Urbano

O neurodesenvolvimento infantil é crucial para a saúde física, mental, cognitiva e adaptativa, permitindo que uma criança reaja adequadamente em situações sociais, pedagógicas e afetivas. Para garantir um acompanhamento de qualidade, a Unidade Básica de Saúde Josefa Nunes sediou, em Manoel Urbano, nos dias 26 e 27, a sexta edição do programa Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria de 2024.

Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), em colaboração com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Urbano, o evento teve como objetivo atender às necessidades de saúde infantil da região. A iniciativa busca diminuir a fila de espera no Sistema de Regulação Estadual com interface municipal e proporcionar cuidados de saúde integral às crianças que necessitam de atenção especializada.

Vandeferson Cabral, pai da Rebeca Vitória Cabral de 14 anos, moradores de Manoel Urbano, relatou que há seis meses a família procura investigar o Transtorno de Espectro Autismo em sua filha e ela foi diagnosticada.

“Esse itinerante trouxe às nossas crianças, a possibilidade de um desenvolvimento melhor. Aproveitei a ação e já tiramos a carteira do autista e fomos muito bem atendidos em todas as especialidades que a Vitória precisava passar. Agradeço a toda equipe e espero que voltem mais vezes, por ser uma necessidade do nosso município”, ressaltou.

A equipe multidisciplinar, composta por especialistas em pediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional e serviço social, realizou 315 atendimentos, beneficiando 80 crianças. Esses atendimentos incluíram consultas de retorno e de primeira vez, além de serviços de enfermagem, regulação de exames e emissão de carteiras estaduais de pessoas com transtorno do espectro autista (e-CEPTEA). Além de capacitação de servidores para continuidade da emissão da E- CEPTEA no município.

O programa também ofereceu encaminhamentos para exames especializados e consultas em telemedicina, garantindo um acompanhamento completo e individualizado para cada criança atendida.

“É uma preocupação da gestão que façamos este serviço nos municípios para dar comodidade aos moradores, evitando que precisem ir até a capital para acessar esses serviços médicos. Pelo menos uma vez ao ano, estamos indo aos municípios, com dois retornos,” destacou a chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre, Rosemary Ruiz.

A iniciativa é um exemplo de como ações governamentais bem planejadas podem impactar positivamente a vida de muitas famílias, proporcionando cuidados de saúde essenciais e contribuindo para o desenvolvimento adequado das crianças na região.