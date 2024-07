Paris 2024: Willian Lima vence judoca cazaque, vai à final e garante 1ª medalha do Brasil

O Time Brasil garantiu sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , neste domingo (28), com o judoca Willian Lima . Em luta válida pela semifinal da categoria até 66kg, o brasileiro derrotou Gusman Kyrgyzbaeyv , do Cazaquistão, e assegurou ao menos uma prata.

Willian Lima já começou a luta tomando mais atitude e buscando mais os golpes. Tanto foi assim que o judoca cazaque levou dois shidos em menos de 1 minuto e meio. Com o passar do tempo, Gusman equilibrou, deixando o brasileiro com dois shidos.No golden score, Willian Lima aplicou um belo golpe, consagrando um ippon e garantindo a vaga na final. A final será contra o japonês Hifumi Abe, que derrotou Denis Vieru, da Moldavia.