Multidão comparece à convenção que confirma Zequinha à reeleição pelo PP em Cruzeiro do Sul

Do ac24horas —

O Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, com quase 27 mil metros quadrados, ficou lotado na noite desse sábado, 27, na convenção do Progressistas (PP), que oficializou Zequinha Lima como candidato à reeleição para prefeito de Cruzeiro do Sul e Delcimar Leite (Republicanos) como vice.

Houve um início de engarrafamento no acesso ao espaço esportivo. Os milhares de filiados e simpatizantes dos 10 partidos que compõem a aliança política foram ao local com faixas, cartazes, gritos de guerra, fogos e bandeiras.

PSDB, PDT, União Brasil, Federação Brasil da Esperança, Cidadania, Podemos, Solidariedade e PL, reafirmaram a chapa majoritária do PP/PL para disputar a eleição em outubro. Juntos, os partidos apresentaram 90 candidatos a vereador.