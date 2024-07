Escolas Santa Maria e Ame irão representar o Acre na fase nacional dos jogos estudantis

A Secretaria de Educação e Cultura, por meio da Coordenação de Desporto Escolar, realizou na tarde deste sábado, dia 27, na quadra do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), na Baixada da Sobral, as duas finais, feminina e masculina, da fase estadual, categoria sub-14, dos jogos estudantis.

No primeiro jogo, as meninas da escola Santa Maria, localizada no ramal da Piçarreira, região da Vila Acre, enfrentaram a equipe da Escola São José, de Cruzeiro do Sul. No tempo normal, a partida ficou empatada pelo placar de 2 a 2. Na disputa de pênaltis, o Santa Maria conquistou a vitória com o placar de 3 a 2.

No segundo jogo da tarde, Os meninos da Escola Ame, de Rio Branco, enfrentaram a equipe do Instituto Odilon Pratagi (IOP), de Brasileia. No tempo normal, a equipe do Ame fez um a zero, com destaque para o goleiro Abraão do Carmo, mas no final, o IOP conseguiu o empate e levou a partida para os pênaltis, onde o Ame venceu por 5 a 4.

O professor Ralide Mourão, técnico da escola São José, de Cruzeiro do Sul, destacou a importância da participação da equipe. “Tivemos dificuldades, devido as condições da estrada, mas temos que reconhecer que está acontecendo tudo dentro do esperado. Nossas alunas vem trabalhando o ano inteiro para esse momento”, disse.

Já o técnico da escola vencedora do futsal feminino, Geovani Guimarães Cordeiro, destacou que a equipe atravessou momentos difíceis, sem lugar para treinar, mas que elas chegaram à vitória. “A gente conseguiu da forma mais difícil, nos pênaltis e o mérito é todo delas”, frisou.

A atleta Emily de Melo Azevedo foi a autora do gol de empate do time da escola Santa Maria e que acabou levando a disputa para as penalidades. “Eu estou muito grata, se não fosse o time todo não estaríamos aqui agora e estou feliz em poder representar o Acre na fase nacional”, disse.