Eleições na Venezuela acontecem hoje; Maduro não deve conseguir reeleição, diz pesquisa

As eleições presidenciais na Venezuela estão acontecendo neste domingo (28) e não devem reeleger Nicolás Maduro como presidente, segundo a última pesquisa da ORC Consultores, realizada em julho.

O principal rival de Maduro é Edmundo González Urrutia, que aparece com 59,68% das intenções de voto, enquanto o atual líder venezuelano ocupa o segundo lugar, com 14,64%.

A diferença de 45 pontos percentuais reflete o chavismo perto de perder o Poder Executivo, do qual detém o controle há mais de duas décadas.

A grave crise econômica, a união da oposição apesar dos desafios na inscrição de seus candidatos, além de uma mensagem que promete facilitar a reunificação dos membros dispersos da família venezuelana – com mais de 7,7 milhões de refugiados e migrantes, segundo a ONU – gerou um apoio esmagador contra o governo.

Na pesquisa ORC Consultores, 55,2% das pessoas consideram-se alinhadas com a oposição, em comparação com 11,4% identificadas como apoiadoras do chavismo.

Como funcionam as eleições na Venezuela?

No dia da votação, o eleitor apresenta sua identidade e faz o reconhecimento biométrico por meio da impressão digital. Em seguida, ele se dirige até a urna eletrônica e computa seu voto.

Após a confirmação, o voto é impresso em papel e o eleitor pode conferir se está correto. Por fim, o voto impresso é colocado em uma urna.