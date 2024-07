Do zero à heroína: Cristianny Sales fala sobre como transformar controle interno em motor de inovação

Em um mundo em constante transformação, onde a tecnologia avança a passos largos e a sociedade exige cada vez mais transparência e eficiência, o controle interno (CI) na gestão pública enfrenta um desafio crucial: se reinventar e se tornar um motor de inovação.

Tradicionalmente visto como uma mera ferramenta de fiscalização, o CI precisa transcender essa visão limitada e assumir um papel proativo na construção de uma administração pública mais moderna, eficiente e transparente.

A chave para essa transformação reside na mudança de paradigma. É preciso deixar de lado a visão do CI como um mero guardião passivo e abraçar o seu potencial como um herói inovador, capaz de impulsionar a gestão pública para novos patamares de excelência. Um aliado estratégico na busca por soluções inovadoras para os desafios da gestão pública.

Nesse processo, a tecnologia se torna uma poderosa aliada, por meio de ferramentas como inteligência artificial, análise de dados e blockchain (banco de dados). Assim o CI pode automatizar tarefas repetitivas, identificar riscos com maior precisão e propor soluções inovadoras para otimizar processos e prevenir fraudes.

O controle interno do futuro não se limita a verificar o passado, mas se concentra em proativamente construir um futuro melhor para a administração pública, por meio de uma visão estratégica e orientada para o futuro, podendo contribuir para a elaboração de políticas públicas mais eficazes, a otimização da alocação de recursos e a promoção da boa governança.

Para alcançar essa transformação, é fundamental criar uma cultura de inovação dentro dos órgãos públicos. Isso significa estimular a criatividade, valorizar novas ideias e investir no desenvolvimento profissional dos servidores.

Os benefícios de um CI inovador se estendem para toda a sociedade. Uma administração pública mais eficiente e transparente significa melhores serviços públicos, menor desperdício de recursos e maior confiança na gestão pública.

Transformando o controle interno em um agente de mudança, a gestão pública se torna mais resiliente, transparente e eficiente, capaz de enfrentar os desafios do presente e de construir um futuro mais promissor para todos.

Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S/A); com formação em Pedagogia, possui pós-graduação em Auditoria Empresarial; Pedagogia Empresarial com Ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e Planejamento e Gestão