De insulfilm a carro lento: 8 hábitos perigosos que motorista deve evitar

Quem nunca se deparou com alguém dirigindo um automóvel por ruas e avenidas, até mesmo estradas, fazendo barbaridades e colocando em risco da própria pessoa e de todos que estão próximos? Diariamente, motoristas enfrentam uma série de desafios e decisões que podem impactar não apenas suas vidas, mas também as de outros usuários da via.

Segundo o Denatran e Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), a prevenção de acidentes no trânsito começa com a conscientização e a adoção de comportamentos seguros. Ao evitar as práticas mencionadas e seguir as diretrizes legais, contribuímos para um trânsito mais seguro e harmonioso para todos.

Lembre-se: uma distância segura pode significar a diferença entre uma viagem tranquila e um evento trágico. Abordamos aqui comportamentos de risco que, embora comuns, devem ser evitados para garantir uma condução segura e responsável.

Ousadia e Riscos

1. Insulfilm e a falsa sensação de segurança

Muitos motoristas optam por aplicar películas escuras nos vidros de seus veículos, inclusive no parabrisa, buscando privacidade ou proteção solar. No entanto, o uso excessivo do insulfilm pode comprometer a visibilidade e, consequentemente, a segurança. É essencial respeitar as normativas que regulamentam a transparência adequada dos vidros, evitando multas e, mais importante, acidentes.

2. Ziguezague perigoso

A prática de mudar rapidamente de faixa, conhecida popularmente como “costurar” no trânsito, é uma manobra arriscada que pode levar a colisões. Este comportamento agressivo e imprevisível dificulta que outros condutores antecipem suas ações, aumentando o risco de acidentes.

3. Braço ao vento: um sinal de despreocupação

Conduzir com o braço para fora do veículo ou com apenas uma mão no volante não é apenas uma infração de trânsito, mas também um risco à segurança. Essa postura relaxada ao dirigir pode diminuir o controle sobre o veículo e a capacidade de reagir a situações inesperadas.

4. Celular na mão: a voz da consciência

Todos gostariam de resolver logo os assuntos pendentes, colocas as mensagens em ordem, ouvir rapidamente aquele áudio tão aguardado. Mas não esperar para ver tudo isso no celular seguro, estacionado e sem riscos, pode custar muitas vidas. O uso de celular enquanto se dirige é responsável, em média, por 57% dos acidentes,

5. Lentidão excessiva: perigo na rodovia

Dirigir bem abaixo do limite de velocidade, especialmente em rodovias, pode ser tão perigoso quanto o excesso de velocidade. Veículos lentos podem causar congestionamentos súbitos e colisões por trás, principalmente se a presença do veículo lento não for adequadamente sinalizada.

6. Parada insegura: o acostamento e a neblina

Parar no acostamento durante condições de baixa visibilidade, como em neblina, é uma atitude perigosa. Sem a sinalização adequada, outros veículos podem não perceber o carro parado a tempo, resultando em acidentes graves.

7. Distração sonora: uso de fones de ouvido

O uso de fones de ouvido ao dirigir isola o motorista dos sons do ambiente, essenciais para a percepção de alertas e ações de outros veículos. Esta prática não só é passível de multa, mas também aumenta significativamente o risco de acidentes.

8. Alimentação ao volante: multa e perigo

Comer ou beber enquanto dirige divide a atenção do motorista e pode resultar em multas. A manipulação de alimentos ou bebidas distrai e retira as mãos do volante, comprometendo a segurança.