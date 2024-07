Prazo para inscrição na advocacia dativa do Acre segue até 30 de julho

Está prorrogado o prazo de inscrição para cadastro de advogados dativos para as Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Acre. O período de inscrições agora se estende até o dia 30 de julho de 2024.

A medida busca permitir a inscrição dos advogados que receberão credenciais provisórias no dia 26 de julho. Essa prorrogação foi solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e atendida pela Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC), visando ampliar a oportunidade de participação de mais profissionais no cadastro da advocacia dativa.

“Mais uma vez, graças ao diálogo, conseguimos ampliar os acessos e as possibilidades de inclusão de mais advogados e advogadas acreanos. Seguiremos trabalhando em prol da nossa classe, construindo pontes com os demais poderes, sempre defendendo os interesses da Ordem, destacou Rodrigo Aiache.

Entenda o Edital da Advocacia Dativa

Esta novidade regida pela Lei Estadual nº 3.165/2016, visa organizar uma relação de advogados para defesa das partes nos casos em que a Defensoria Pública não possui defensores suficientes para atuar em todas as partes do processo.

Para se inscrever, os advogados devem enviar, em formato PDF, a cópia da carteira de inscrição na OAB/AC e o requerimento de inscrição devidamente assinado. Os candidatos devem estar regularmente inscritos na OAB/AC, não ocupar o cargo de Defensor Público do Estado e preencher corretamente o formulário de inscrição. Todas as comunicações sobre o edital serão feitas pelo Diário Oficial do Estado do Acre e no site da Procuradoria-Geral.

Conforme o Edital Conjunto PGE/CEJUR Nº 04/2024, a relação dos advogados será organizada de forma cronológica, conforme a data e horário da inscrição. Após o encerramento do período de inscrições, será publicado um edital contendo a relação provisória dos advogados inscritos. Haverá um prazo improrrogável de dois dias úteis para impugnações, que deverão ser enviadas exclusivamente pelo e-mail: dativo.pge.ac@gmail.com

O cadastro terá validade de quatro meses.