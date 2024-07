Governo do Acre divulga resultado final da prova discursiva do concurso da Secretaria da Fazenda

cre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), divulgou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, o Edital nº 013, que traz atualizações referentes ao concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior.

O edital retifica o subitem 5.6.5 do Edital nº 001 Sead/Sefaz, de 13 de dezembro de 2023, que trata das exigências para candidatos com deficiência auditiva. A nova redação estipula que, além do laudo médico ou caracterizador de deficiência, o candidato deverá apresentar exame audiométrico realizado nos últimos 36 meses, e, se usar aparelho de amplificação sonora individual (Aasi), deverá apresentar a audiometria sem o aparelho.

Além disso, foi divulgado o resultado final da prova discursiva para o cargo de Auditor da Receita Estadual. A lista apresenta os nomes dos candidatos em ordem alfabética com as respectivas notas, confira.

Todos os candidatos que se declararam pessoas com deficiência foram convocados para a avaliação biopsicossocial.

Os candidatos aprovados na prova discursiva devem agora se preparar para a avaliação biopsicossocial. Esse processo será determinante para a continuidade dos aprovados no certame, assegurando a inclusão e a equidade no serviço público.