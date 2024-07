Câmara dos Deputados debate calamidade climática no País; Acre aponta aluguel social como programa de apoio

Seca recorde na Amazônia, tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul e queimadas no Pantanal. Somente no primeiro semestre de 2024, mais de 1.500 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em razão de desastres climáticos. E como fica a população atingida? Descubra que tipo de atendimento e benefícios ela tem direito, em duas edições do 15 Minutos de Cidadania, programa da Câmara dos Deputados, sobre emergências e calamidades.

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Wolnei Wolff, disse que os municípios sejam capazes de reproduzir o plano que foi construído.

O diretor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Regis Spindola afirmou que é mito importante para alguns aspectos, como o horário do banho, que tem impacto de proteção.

O diretor de Assistência Social da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Acre, Hilquias Almeida, comentou sobre Aluguel Social no Estado. “A gente retira as famílias de casa e para que voltem os imóveis passam por vistoria. Se não tiverem condições, as famílias vão para o Aluguel Social”, disse.

