VÍDEO: Suspeito assalta motociclista com ajuda de comparsa; confira

Um vídeo obtido pela reportagem do BNews mostra o exato momento de um assalto em Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (18). Na ocasião, um suspeito, na companhia de um comparsa, assalta um motociclista que trafegava pelo local, levando o veículo da vítima.

As imagens chamam atenção porque o crime aconteceu em plena luz do dia e com o trânsito congestionado na região. O vídeo captura o momento em que o assaltante rende a vítima, fazendo com que o motociclista deixe seu veículo e entregue a moto para o criminoso, enquanto o comparsa estava um pouco à frente do local, aguardando a conclusão do ato.

O vídeo foi feito por pessoas que passavam de carro nas proximidades do local do crime e presenciaram o ato. O BNews entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) a fim de obter mais informações sobre o crime, mas, até o momento, não obteve retorno.

Fonte: BNEWS