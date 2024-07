Palco Saudades do Seringal marca segunda noite do Arraial Cultural com apresentações de bandas Forró Pé de Serra

O tradicional Arraial Cultural que acontece na Gameleira, em Rio Branco, promovido pelo governo do Estado e secretarias parceiras vem sendo destinado para toda a família acreana e conta com noites de atrações musicais, apresentação de quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras e muita animação.

Dentre as atrações, a programação contou, na noite desta quarta-feira, 17, com o Palco Saudades do Seringal onde aconteceram apresentações de três bandas Forró Pé de Serra, uma é uma modalidade que remete às origens desse tipo musical.

“Mais uma noite incrível voltada para a nossa população, hoje, na segunda noite teremos muita comida típica, atrações, músicas e quadrilhas. Convido a todos para participarem dessa linda festa que é do povo acreano”, comenta o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

As bandas Grupo Hélio Melo, Raízes da Terra e Forró Dantas proporcionaram um ambiente animado aos diversos públicos presentes, quem apreciou as atividades festivas pôde celebrar a riqueza da cultura popular.

“Nossa apresentação foi em repertório tradicional, do pé de serra, somos uma equipe composta por quatro integrantes. Tudo muito gratificante, temos o apoio do governo, que tem sido pontual na valorização da música, arte e cultura, principalmente de profissionais da nossa terra”, declarou Tião Andrade, vocalista e responsável pelo Grupo Hélio Melo.

Organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) as rodadas de bingo promoveram interação e muita diversão entre aqueles que participam do Arraial Cultural. A renda do bingo será destinada à quadrilha campeã no concurso estadual. Foram premiadas durante as rodadas: um pix no valor de R$ 200, duas galinhas recheadas, uma panela de pressão e um liquidificador, entre outros prêmios.