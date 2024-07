Os avanços da Secretaria de Relações Federativas de Brasília: um novo modelo de trabalho

Sob determinação do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Estado de Relações Federativas, antes uma diretoria ligada à Secretaria de Planejamento (Seplan), absorve um novo modelo de trabalho. O órgão, que tem como missão zelar pela representatividade do governo acreano em Brasília, está cada vez mais próximo das secretarias estaduais e dos gestores de municípios, ouvindo na ponta as reais necessidades daqueles que mais precisam dos recursos federais, e da celeridade necessária.

De acordo com o secretário Fábio Rueda, a ideia do governador é que a representação do governo em Brasília abrace cada vez mais o lema do governo, que é trabalhar para cuidar das pessoas: “E não há receita melhor para cuidar cada vez mais das pessoas do que ouvindo delas suas reais necessidades. Estamos ouvindo os trabalhadores do nosso estado em todos os âmbitos para que, lá em Brasília, possamos trabalhar para que o Acre tenha os recursos necessários para fazer mais e melhor”.

A presidente da Associação dos Municípios do Acre e prefeita Fernanda Hassem, do município de Brasileia, celebrou o novo modelo de trabalho da Serf, destacando o compromisso do governador Gladson não somente com a região do Alto Acre, mas com todos os municípios acreanos: “A gente fica muito feliz com esse diálogo com os municípios. O governador Gladson tem essa sensibilidade. Quando a gente recebe o secretário Rueda justamente num momento onde Brasileia faz aniversário, isso é um motivo de muita honra. Estamos juntos nessa missão de levar o bem coletivo. Agradeço ao governador Gladson e ao senhor, secretário, por estarem colocando o pé na estrada e nos ouvir”.

Rueda, que já ouviu uma série de secretários de Estado, prefeitos e parlamentares, comemora a nova fase da Serf e afirma querer ouvir todos os prefeitos do Acre. “Essa rotina, é claro, precisa ser planejada porque existem uma série de atividades em Brasília. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que vamos, aos poucos, anunciando à sociedade. Estou feliz com todas as construções feitas até aqui”, celebra.

Nova sede

Servindo como base para todo o âmbito do Estado do Acre para assuntos a resolver na capital federal, a Secretaria de Relações Federativas, em breve, ganhará nova sede. A nova estrutura, a ser pensada em parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas e Secretaria de Estado de Planejamento, dará mais estrutura para os representantes acreanos que buscam em Brasília as parcerias necessárias para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do Acre.

Além de estrutura para realizar reuniões e receber chefes dos diferentes poderes, a Serf otimiza sua estrutura de pessoal para, também, prestar assessoria nas mais diferentes demandas, como quando o governo defendeu, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a permanência dos servidores do Igesac incorporados à Sesacre, e a assessoria da Serf estava lá.

Caravana para cuidar das pessoas

A pasta de Relações Federativas colocou o pé na estrada para dar início à missão de ouvir as pessoas. Batizada carinhosamente de ‘caravana para cuidar das pessoas’, a comitiva, composta por Rueda e assessores percorreu por municípios do Baixo e Alto Acre, ouvindo prefeitos e agendando encontros em Brasília para acelerar a celebração de convênios, parcerias, além de auxiliar nas articulações relacionadas a emendas provenientes da bancada federal.

“O governo federal possui uma iniciativa interessante, o Gabinete dos Prefeitos. Lá, prefeitos de todo o Brasil são ouvidos e atendidos. Nossa ideia é se inspirar no gabinete dos prefeitos; mas, ao invés de chamar os prefeitos até a capital federal, nós estamos indo até eles. Vamos ouvir cada um e levar suas demandas a Brasília, para que sejam atendidas com a maior celeridade possível”.

O prefeito Manoel Maia, de Capixaba, celebrou a iniciativa: “Durante os poucos meses que esteve como deputado federal, Capixaba viu os frutos do seu trabalho; e agora, como secretário, em parceria com o nosso governador Gladson, tenho certeza que nossa população será presenteada com mais benefícios. Obrigado ao governador Gladson, por determinar sua vinda aqui. Vamos em frente”.

Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, também celebra: “Secretário, muito obrigado pela visita. Nós ficamos felizes em saber dessa preocupação do governo estadual com os municípios. Tenho certeza que, em Brasília, o senhor dará continuidade ao que foi conversado aqui, que aliás foi muito importante; um encontro produtivo. Epitaciolândia está de portas abertas para o senhor e toda a equipe de governo”.

O Acre em Brasília

Meio Ambiente, Obras Públicas, Planejamento, Deracre, Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Comunicação e Articulação de Governo são algumas das secretarias que já possuem linhas de trabalho alinhadas com a Serf. Em encontros que aconteceram entre os estados do Acre e a capital federal, o secretário Rueda ficou a par das demandas de cada uma dessas pastas, e se comprometeu a acompanhar em Brasília as tratativas necessárias aos empenhos já existentes e buscar mais apoio.

“Tive a alegria de receber a visita do amigo e chefe da Representação do Governo em Brasília. Agora, à frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, tenho buscado estreitar a relação com as demais instituições do governo para fortalecer a implementação das políticas públicas transversais. Agradeço pela excelente conversa, Fábio. Conte comigo para realização do melhor pelo nosso estado”, celebrou Mailza, vice-governadora e agora secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.

Com a meta de alinhar as agendas em Brasília de forma a estar mais no Acre e zerar as visitas a repartições de governo e prefeitos, Rueda se diz feliz com o novo momento da pasta que aceitou o desafio de chefiar e parafraseia o lema oficial do governo estadual: “No que depender do nosso time, vamos ajudar o governador Gladson a trabalhar ainda mais, para cuidar cada vez melhor das pessoas”.