Mercado do boi permanece sem alterações apenas nos Estados de São Paulo e Acre neste período de julho

Por Canal Pecuarista —

O bom escoamento de carne para o mercado interno e externo gerou um balanço positivo entre oferta e demanda devido à saída de bovinos de confinamento, contribuindo com preços firmes em São Paulo e Acre durante esta quarta-feira, 17.

A cotação do boi gordo está em R$ 222 a arroba, a da vaca em R$ 200 e a da novilha em R$ 212 na região. A arroba do Boi China está sendo comercializada em R$ 227 a arroba, com ágio de R$ 5. Todos os preços são brutos e com prazo. Já no Acre, a arroba do boi está em R$ 175, a da vaca em R$ 167 e a da novilha em R$ 170. Não há referência de Boi China na região.

Em Mato Grosso do Sul, o “boi China” está cotado em R$ 222 a arroba. Na região de Dourados, o mercado está estável para todas as categorias, com uma escala de abate média de 7 dias. O boi é negociado em R$ 220 a arroba, a vaca em R$ 205 e a novilha em R$ 210, com um ágio de R$ 2 para o Boi China.

Em Campo Grande, houve um aumento de R$ 2 a arroba para a vaca, apregoada em R$ 202 a arroba. Para as demais categorias, as cotações permaneceram estáveis na comparação diária, com uma escala de abate de até 11 dias. A arroba do boi gordo está cotada em R$ 220 e a da novilha em R$ 210.