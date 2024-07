Lei proíbe ceder ou empregar funcionários públicos em comitês

De acordo com a legislação eleitoral, é vedado aos funcionários públicos ceder ou empregar servidores em comitês de campanha eleitoral para candidatos nas eleições municipais. Essa proibição é aplicável em qualquer momento, não se limitando ao ano eleitoral ou ao período de três meses antes da eleição. Tal medida visa assegurar a neutralidade do serviço público, prevenindo o uso de recursos estatais para influenciar os resultados das urnas. Sendo assim, é imprescindível a estrita observância a essa norma por partidos, coligações, federações e candidatos efetivados em convenção a ser realizada entre os dias 20 de julho a cinco de agosto. Porém, os agentes públicos, como qualquer cidadão, podem participar de campanhas eleitorais, desde que seja fora do horário de trabalho e não haja uso de recursos públicos.

“A política é uma guerra sem derramamento de sangue, e a guerra é uma política com derramamento de sangue”. (Mao Tse-Tung)

. Explique essa:

. Primeira pesquisa depois do atentado a Donald Trump, o Joe Baden aparece empatado com ele.

. A América é o Brasil!

. Aquela emissora que o Silas Malafaia odeia já tinha antecipado a vitória do Trump!

. Nem em municípios do interior se faz duas convenções partidárias adversárias no mesmo lugar.

. Imagine na capital!

. Quem tem mais estrutura e dinheiro, sempre vai colocar mais gente para participar.

. O vice foi levado pela PF, adoeceram o candidato (que absurdo!) para justificar a desistência.

Essas coisas só acontecem em Rondônia!

. Na quinta-feira o governador Gladson participa das convenções do PROGRESSISTA em Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

. O PL e aliados do prefeito Tião Bocalom realizam a convenção no dia 22, ou seja, na segunda-feira.

. O MDB e mais nove partidos que apoiam o ex-prefeito Marcus Alexandre fazem no dia 26.

. As duas convenções no SESC Bosque!

. Na história do Acre, raríssimos políticos não experimentaram a derrota; não quer dizer que os que perderam não eram bons!

. “Quando você perde uma eleição, mas é bem votado, faça como eu, nunca desista; mesmo sem mandato você é um líder que o povo gosta”. (Prefeito Tião Bocalom).

. Quanto a isso, Lula e Bocalom tem algo em comum.

. Um político e dirigente partidário explicava ontem que a maior hipocrisia é ser favorável às cotas nos partidos e ter que arranjar mulheres que sirvam de laranja para conseguir recursos.

. Segundo esse político, a PEC que anistia os partidos de não terem cumprido as cotas ou praticado irregularidades é necessária.

. Um mal necessário!

. Por hoje é só, bom dia!