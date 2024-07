Jovens resgatam família à deriva no mar após barco afundar; confira o vídeo

Um grupo de três jovens se tornou herói ao salvar pessoas de uma embarcação que havia acabado de naufragar na costa sul de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, próximo à praia do Bonete, nesta quinta-feira (18). Erik, Juca e Mateus realizaram o resgate das seis vítimas, sendo quatro crianças e dois adultos da mesma família.

Os jovens estavam a caminho da cidade quando se depararam com o desastre. Graças à presença dos jovens, as vítimas do naufrágio foram resgatadas em segurança. Segundo informações, a embarcação naufragou devido aos fortes ventos que atingiram a região.

As imagens do resgate foram compartilhadas pelo grupo que realizou o salvamento (confira no vídeo acima). Nas imagens é possível observar as vítimas no meio do mar nadando perto da embarcação, que afunda rapidamente. O grupo se aproxima deles e puxam as pessoas para dentro do barco.

A ação do trio garantiu que todos os ocupantes do barco fossem salvos sem ferimentos graves. A embarcação já foi recuperada e as causas do acidente estão sendo investigadas. O GBMar (Grupamento de bombeiros Marítimo) não foi acionado para atender a ocorrência.

Fonte: Band