Influenciadora de viagem morre ao cair de cachoeira durante filmagem

A influenciadora de viagens Aanvi Kamdar morreu depois de cair 91 metros de um desfiladeiro, em uma cachoeira na Índia.

O que aconteceu

A morte foi confirmada pelo jornal The Independent. Segundo autoridades, a influenciadora estava em um passeio com amigos e gravava conteúdos para o seu Instagram.

Ao The Economic Times, autoridades explicaram como foi a queda que vitimou Aanvi. “Ela caiu de um trecho duro e escorregadio de pedras a 91 metros e e não pôde ser vista inicialmente. Ela foi resgatada usando uma maca presa a cordas de rapel. Seis socorristas desceram a colina, enquanto outros 50 ajudaram do topo do desfiladeiro.”

A influenciadora chegou a ser socorrida e levada a um hospital. Ela foi colocada um ventilador, mas morreu na tarde de terça-feira (17).

Segundo a polícia, ela gravava um vídeo para o Instagram no momento da queda. A influenciadora se desequilibrou e caiu.

Conhecida por registrar suas viagens, a influenciadora possuía 290 mil seguidores no Instagram. Lá, compartilhava momentos e curiosidades dos seus destinos.