Governo disponibiliza Atendimento Móvel de Urgência durante todas as seis noites de Arraial Cultural

Arraiais são destinados a todos que apreciam tradições culturais, convivência comunitária, e atividades festivas. Para garantir que as pessoas aproveitem tudo isso, é necessário um ambiente seguro e acolhedor para que toda a comunidade local possa se divertir com tranquilidade.

Pensando nesse cuidado que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) disponibilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante todo o Arraial Cultural, com profissionais em saúde disponíveis para atender o público em casos de possíveis ocorrências.

A Supervisora administrativa do Samu, Maria Dulcilene Pedrosa de Souza explica que nas seis noites de evento o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, disponibiliza uma Unidade de Suporte Básico (USB) composta de um técnico de enfermagem e condutor de ambulância habilitado para o atendimento, caso a população necessite de atendimento pré-hospitalar.

“O Samu disponibiliza de uma base descentralizada de Suporte Avançado nas proximidades do referido evento, tal como, a regulação médica ficará em atenção redobrada durante todo evento, e ao ser acionada via 192, prestando o atendimento nos casos de solicitação de emergência”, disse.

O técnico em enfermagem Soares Barros e o socorrista Alisson Lima estiveram na segunda noite do Arraial Cultural prestando a assistência necessária em casos de necessidade.

“Ficamos até a última apresentação, e posteriormente aguardamos o local esvaziar, fazemos a cobertura de todo evento, sempre estamos prontos e preparados, onde tem aglomeração de pessoas tudo pode acontecer é importante estarmos prestando o serviço”, afirma Soares Barros.

Lita Araújo, servidora municipal, conta que é a segunda vez que participa do Arraial Cultural promovido pelo governo do Acre, “O governo está de parabéns por toda a organização e segurança. O evento está bem tradicional, além da prestação de saúde, eu fiquei mais tranquila em ver a ambulância do Samu presente também, podemos perceber que tudo foi feito com muito carinho”, disse.