Governador prestigia homenagem do Ministério Público a pessoas que contribuem com o fortalecimento da Justiça no Acre

Representantes do Executivo foram homenageados, nesta quarta-feira, 16, durante a Solenidade de Outorga das Comendas da Ordem do Mérito do Ministério Público (MPAC). As honrarias foram entregues a 19 pessoas que têm prestado relevantes serviços à Justiça e à sociedade. Para prestigiar todos os homenageados, o governador do Acre, Gladson Cameli, esteve presente na solenidade.

O governador Gladson Cameli destacou que tem pedido união de esforços para que a sociedade seja cada vez mais beneficiada.

“Cabe ao Poder Executivo respeitar as instituições, criar condições para que cada instituição e o Ministério Público sejam cada vez mais fortalecidos, porque isso demonstra um Estado forte. É aquilo que eu digo, é o Estado Democrático de Direito. Nós temos que estar unidos pensando nas pessoas, cumprindo o nosso papel regimental para cuidar desse estado que é maravilhoso”, pontuou.

A cerimônia foi conduzida pelo grão-mestre da ordem, procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro. “Hoje é um dia muito importante para o Ministério Público do Estado Acre. As comendas de ordem ao mérito são dadas às pessoas e instituições que contribuem com o engrandecimento e fortalecimento da nossa instituição. Então, nós temos aqui diversas pessoas que foram agraciadas pelo Conselho Curador da Ordem do Mérito do Ministério Público do Estado Acre”, destacou.

O procurador relembrou ainda que neste mês o Ministério Público do Acre completa 61 anos e que o reconhecimento é uma parte da festividade. “É um momento que a gente aproveita para parabenizar e felicitar as pessoas que tanto contribuíram para que a nossa instituição pudesse ser uma instituição reconhecida pela sociedade, uma instituição forte e que luta pelos direitos”, frisou.

Além de reconhecer o trabalho em prol da Justiça, o evento também, para o procurador, mostra à sociedade o poder da união das instituições. “Este é um sinal muito claro e concreto de que o trabalho tem que ser realizado sempre com parceria e o Ministério Público se sente muito honrado de tê-los todos aqui bem como a sociedade também para prestigiar este momento”, enfatizou.

União e reconhecimento

A Ordem do Mérito do MPAC é constituída de quatro graus: Grão-Colar, Grã-Cruz, Comendador e Oficial. O chefe de gabinete do governador, coronel José Rosemar Andrade de Messias e o secretário de Estado da Fazenda, José Amarísio de Souza, receberam, respectivamente, os graus Grã-Cruz e Comendador.

“Essa homenagem demonstra toda essa parceria que o governo do Estado tem, por meio do Poder Executivo, com as instituições. É um pedido do governador que todas as secretarias fortaleçam as demais instituições e a Secretaria da Fazenda, neste momento, se sente honrada. No final das contas, sempre a sociedade é quem deve colher todos os frutos”, destacou o secretário da Fazenda.

Já o coronel José Messias relembrou sua trajetória na Polícia Militar do Acre e se disse feliz em receber a medalha. “Sinto que é uma valorização, é um reconhecimento, não só pela função atual, mas por toda uma vida de dedicação ao serviço público nas instituições e mostra que o governo está no rumo certo porque tem pessoas sendo reconhecidas por outros órgãos como dignas de estar sendo condecoradas e me sinto feliz por isso.”

O governador Gladson Cameli disse ainda que é preciso entender o papel de cada instituição e respeitar a atuação de cada uma. “O Executivo, por exemplo, o qual eu represento, não está acima dos demais poderes e instituições. Nós temos que sempre recuar quando tiver que recuar, respeitar e avançar, porque tempo é ouro, tempo é vida, e nós temos que otimizar o tempo, a equipe e o respeito das nossas instituições, que vai cada vez mais fortalecer o nosso estado”.

Governador e procurador destacaram parceria das instituições. Foto: Neto Lucena/Secom

In memorian

Peregrino José Silveira de Lima foi um dos homenageados in memorian. Ele morreu em 2021 vítima da covid-19 aos 53 anos. Guino, como era carinhosamente chamado pela família e amigos, prestou 27 anos de serviços à Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC).

Por esse trabalho, Peregrino também recebeu homenagens póstumas, a unidade da PRF em Xapuri leva o seu nome. Ele também estava entre os dez heróis da PRF no Brasil. Karoli Sauer Silveira, a viúva do homenageado, foi quem recebeu a comenda de grau oficial.

Emocionada, ela relembrou a trajetória do marido e como é importante que ela não seja esquecida.

“Sou muito grata a esse reconhecimento que ele está tendo do Ministério Público hoje, isso mostra o quão foi o trabalho dele durante esses 26 anos que ele exerceu a função dele como PRF, com muita integridade. Ele sempre teve as portas abertas por todas as instituições que ele participou, e isso mostra o quão íntegro ele era, o quanto ele conseguia com maestria articular entre todas as instituições”, relembrou.

Sobre a falta e saudade do marido, ela diz que é uma dor presente, mas que tem seguido firme e preservando a memória dele.

“A falta vai existir sempre. A gente tem lembranças diariamente. A dor maior é ver os filhos sentirem falta, mas a gente sabe que a falta que os filhos sentem é porque de fato ele foi um pai muito presente, um pai de exemplo. E ver ele ser reconhecido é saber que, de fato, ele era essa pessoa com uma integridade inquestionável”, completou.

Mulher de policial rodoviário federal recebeu homenagem in memorian. Foto: Neto Lucena/Secom

Lista de todos os condecorados:

Grão-Colar: serão agraciados o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga; o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) e procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior; o conselheiro Nacional do Ministério Público (CNMP) nos biênios 2019-2021 e 2021-2023, Otavio Luiz Rodrigues Júnior; a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari; o presidente do TRE/AC, desembargador Júnior Alberto Ribeiro; o corregedor-geral da Justiça do TJAC, desembargador Samoel Evangelista; o diretor da Esjud, desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior; a desembargadora decana do TJAC, Eva Evangelista; o desembargador do TJAC, Roberto Barros; a desembargadora do TJAC, Waldirene Cordeiro; o procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues Júnior; e o procurador-geral de Justiça de Rondônia, Ivanildo de Oliveira.

Grau Grã-Cruz: serão homenageados o deputado estadual Francisco de Oliveira Viga e o chefe de gabinete do governador, coronel José Rosemar Andrade de Messias.

Grau Comendador: a comenda será entregue ao secretário de Estado da Fazenda José Amarísio de Souza.

Grau Oficial: serão homenageados o policial Rodoviário Federal Peregrino José Silveira de Lima (in memoriam), representado pela esposa Karoli Haluen Silveira; e o oficial Substituto do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco Fábio Fabrício Silva.