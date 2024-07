Em julho, 132,4 mil famílias acreanas recebem o Bolsa Família; 12 mil gestantes e mães de recém-nascidos tem o benefício variável

m julho, 132.465 famílias começaram a receber o Bolsa Família nesta quinta-feira (18) no Acre. São 9.472 gestantes e 3.687 mães em amamentação com direito ao benefício em todo o Estado. Apenas em Rio Branco, com 44.834 famílias, o programa injeta quase R$16 milhões na economia. Jordão tem 1.807 famílias atendidas e R$1.087 milhão pagos.

No plano federal, o programa avança e com a inclusão recorde neste ano de 500 mil novas famílias no Programa Bolsa Família, o pagamento neste mês de julho inicia com um investimento de R$14,2 bilhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O benefício médio de R$682,56 alcança 20,83 milhões de famílias em todo o Brasil.

A inclusão de meio milhão de novas famílias no Bolsa Família faz parte do trabalho do Governo Federal com foco em áreas de baixa cobertura e territórios vulneráveis por meio da busca ativa, desempenhada para a qualificação dos dados do Cadastro Único, que visa identificar e incluir famílias elegíveis que ainda não recebem o benefício do programa de transferência de renda.