Acre divulga linhas de pesquisas da 8ª chamada do programa Pesquisa para o SUS

O governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac), divulga as linhas de pesquisas que irão compor a chamada pública da 8ª edição do programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) que será lançada em setembro.

O PPSUS corresponde a uma gestão compartilhada em Saúde, que tem por objetivo promover a descentralização de fomento à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UFs). Além disso, o programa busca promover o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender às peculiaridades, especificidades e necessidades de saúde locais de cada estado, proporcionando melhorias nas condições de vida da população, que é o principal objetivo das políticas públicas em saúde.

As linhas de pesquisa que irão compor a chamada pública no estado do Acre são frutos do trabalho realizado na Oficina de Prioridades de Pesquisas (OPP), que tiveram três etapas distintas.

Na primeira etapa foi realizado o levantamento dos problemas de saúde pelos profissionais da área e gestores do Estado, com base em eixos temáticos levantados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Na segunda etapa, foi feita a priorização dos problemas de saúde elencados pelos profissionais de saúde e gestores do Estado; e na terceira o grupo de trabalho promoveu consulta à comunidade científica do estado para sugestões de linhas de pesquisa em oficina presencial realizada pela Fapac.

“A definição das linhas de pesquisa resultou de um trabalho participativo da Sesacre, com os trabalhadores e gestores do SUS, e da Fapac, que reuniu os pesquisadores das áreas da saúde. Foram levantados os problemas na gestão do SUS, e as pesquisas que serão selecionadas irão apresentar soluções para enfrentar estes problemas”, explicou o presidente da Fapac, Moisés Diniz.

Todo o processo da OPP foi conduzido no estado do Acre com a participação de representantes da Fapac, da Sesacre, com apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde.

Foram definidos cinco eixos para as linhas de pesquisa que irão compor a Chamada Pública da 8ª edição do PPSUS no Acre, sendo estes: EIXO I – Planejamento e Gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), EIXO II – Vigilância em Saúde, EIXO III – As Redes de Atenção à Saúde (RAS), EIXO IV – Educação Permanente na Saúde, EIXO V – Saúde do Trabalhador e Trabalhadora do SUS.