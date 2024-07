VÍDEO: No Peru ônibus cai em abismo e deixa 26 mortos; confira

Um acidente na noite da última segunda-feira (15), deixou 26 pessoas mortas e outras 14 feridas após um ônibus cair em um abismo na Cordilheira dos Andes, no Peru. O veículo, que transportava 40 passageiros, partiu de Lima com destino à região de Ayacucho, a cerca de 560 km da capital peruana. A informação é do portal G1.

Segundo as autoridades, o ônibus teria derrapado em uma estrada e despencado de um precipício de aproximadamente 200 metros de altura. Apesar do acidente, os dois motoristas do veículo sobreviveram e estão entre os feridos.

As equipes de resgate enfrentaram dificuldades para chegar ao local devido à região de difícil acesso e à baixa visibilidade causada pela neblina.

🇵🇪🚌 Pelo menos 23 pessoas morreram devido à queda de um ônibus em um barranco em Ayacucho, sul do Peru pic.twitter.com/lmAuOk7Kb6 — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 17, 2024

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades peruanas. A empresa de turismo responsável pelo veículo não se pronunciou sobre o caso.

Acidentes fatais com ônibus são frequentes no Peru, principalmente em áreas montanhosas com estradas precárias. Em abril deste ano, 25 pessoas morreram na queda de um ônibus em um rio no norte do país. Já em setembro de 2023, um outro acidente similar na região central do Peru resultou em 24 mortes.

Fonte: BNEWS