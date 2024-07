Sonora Brasil do Sesc tem apresentações em Rio Branco de 22 a 24 de julho

Nos dias 22 a 24 de julho o Sesc no Acre recebe o Projeto Sonora Brasil “Encontros, Tempos e Territórios”, as apresentações acontecem a partir das 19h, com entrada franca no Teatro de Arena do Sesc Centro.

Em 2024, o Sonora Brasil chega para celebrar e resgatar a rica memória da música brasileira. Este projeto temático é um convite para explorar novas práticas de apreciação musical, unindo concertos e tradições orais em apresentações acústicas que destacam a autenticidade sonora de cada obra e intérprete.

Programação Projeto Sesc Sonora Brasil 2024 em Rio Branco

Dia 22 de Julho no Teatro de Arena do Sesc. 19h Mãe Beth e Sh (PE) às 20h Felipe e Manoel Cordeiro (PA)

Dia 23 de Julho no Teatro de Arena do Sesc, 19h Mestre Negoativo e Douglas Din às 20h Ana Paula e Seu Risca (PE)

Dia 24 de Julho no Teatro de Arena do Sesc, 19h Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro – (MS)

Realizado em espaços do Sesc e em diversas cidades do País, o Sonora Brasil oferece um circuito especial em formato de mostra em Rio Branco. É uma oportunidade única para vivenciar a diversidade e a beleza da nossa música em cenários que celebram a cultura brasileira.

Sonora Brasil

Projeto temático que tem como objetivo apresentar ao público as mais diversas produções culturais do país. Por meio de apresentações musicais comentadas, mapeia e incentiva desde manifestações de territórios isolados até novas experiências de fruição musical, aguçando a percepção sobre a pluralidade étnico-culturais no Brasil.