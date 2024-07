Uma jovem chamada Ana divertiu os internautas ao mostrar as fotos 3×4 que o seu pai resolveu fazer do seu cachorrinho de estimação da raça pinscher.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o cãozinho apareceu encarando a câmera de forma atenta, quase como se já estivesse acostumado a tirar fotos, como um verdadeiro modelo.

“E o meu pai que quis fazer 3×4 do cachorro”, comentou Ana, se divertindo com o desejo inusitado do seu pai.

Na web, os internautas ficaram encantados com o carinho do tutor pelo cãozinho. “Aposto que ele falava que não queria cachorro em casa”, brincou uma. “Muito fotogênico”, elogiou outra. “Ele levou a sério o ‘não pode sorrir na foto 3×4′”, brincou a terceira pessoa.

Confira:

Fonte: BNEWS