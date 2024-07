Mulher engravida estando grávida; entenda a superfetação; veja o vídeo

Novo medo desbloqueado? Mariele Bordim Deungaro, de 31 anos e moradora de Bauru, São Paulo, engravidou já estando grávida. Parece confuro? Então, preste atenção nessa história. Após um ano de tentativas, o teste positivo foi apenas o início de uma jornada fora do comum. As informações são do portal Crescer.

Durante o primeiro ultrassom, Mariele e seu marido, Ton Déumgaro, foram surpreendidos ao descobrir não apenas um, mas dois bebês. Ísis e Benício, os gêmeos, foram gerados com quase três semanas de diferença, um fenômeno conhecido como superfetação.

“Ele tinha certeza de que eram dois bebês. A médica foi mostrar que não tinha outra criança e, enquanto refazia, achou a outra placenta e o outro bebê, com o batimento cardíaco bem fraquinho e bem mais pequeno. Eu fiquei sem reação e meu marido chorou bastante. Era algo que ele sempre falava — dizia que seria ‘pai de gêmeos'”, conta.

Acontece que Ísis e Benício foram gerados com quase três semanas diferença. E sim, é possível. O fenômeno se chama superfetação, quando uma mulher engravida já estando grávida.

Vídeo:

“Com dez semanas de gestação, tive deslocamento das duas placentas e precisei de repouso até o fim. Também usei uma medicação para evitar o abortamento. Já no final da gravidez, tive colestase gestacional, que é a diminuição do fluxo biliar. Ou seja, as substâncias produzidas pelo fígado acabam permanecendo por mais tempo que o normal no organismo. Depositados na pele, esses ácidos causam prurido. Na placenta, podem levar ao parto prematuro e falta de oxigenação aos bebês e, por isso, o parto foi realizado com 35 semanas. Tive uma hemorragia, mas deu tudo certo no final.”, explicou a influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari,Beni e Isis |Maternidade e Familia 🤍 (@mariieosgemeos)

Os bebês nasceram com quase 1kg de diferença e, até hoje, 3 anos depois, tem tamanhos diferentes.

“Ísis não estava com o pulmão 100% formado e precisou ficar na UTI. Ainda no bloco cirúrgico, ela precisou ser reanimada e foi entubada. Benício nasceu bem, não precisou ficar na UTI, mas precisou de cuidados porque não estava se mantendo aquecido. Ísis pesou 1,8 kg e Benício 2,460 kg.”

Atualmente, os gêmeos estão com 3 anos de idade. Mariele compartilha sua experiência para aumentar a conscientização sobre a superfetação, um fenômeno raro e pouco compreendido pela maioria das pessoas.

Entenda o fenômeno

A superfetação é quando uma mulher grávida consegue conceber mais um bebê. Uma gestação em dose dupla a partir de duas concepções diferentes, separadas por até algumas semanas. A segunda concepção pode acontecer entre 1 e 4 semanas depois da primeira, mas, de qualquer forma, os bebês devem nascer ao mesmo tempo, assim como gêmeos. Sérgio Podgaec, médico ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein (SP), ressalta que a condição é raríssima. “Sequer existe um número para superfetação, porque se trata mais de uma possibilidade do que uma realidade. Nunca vi um caso desses em consultório e nunca ouvi falar de colegas, mas ainda é uma possibilidade”, explica.

O “diagnóstico” da superfetação seria feito ao se constatar no ultrassom uma clara diferença de tamanho entre os bebês — supostamente gêmeos — com um embrião de 2 semanas e outro de 6, por exemplo. “Por mais folclórico que pareça, pode acontecer, até de pais diferentes”, afirma Sérgio.

Na nova série da Netflix “Pedaço de Mim”, a personagem interpretada por Juliana Paes tem gêmeos, na mesma gestação, de pais diferentes. Com 17 episódios, o programa estreou na plataforma na sexta-feira (5).

Fonte: BNEWS