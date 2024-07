Pessoas de baixa renda foram as mais beneficiadas com o Cadastro Positivo

Pessoas de todas as faixas de renda tiveram sua pontuação de crédito otimizada com o Cadastro Positivo, passando a marca de 500 pontos para cima, mas as que ganham até dois salários-mínimos foram as mais beneficiadas, pois 70% de toda a população incluída no mercado de crédito após o Cadastro Positivo se encontra nessa faixa. São 9,5 milhões de pessoas que passaram a ter acesso a crédito de qualidade. Em segundo lugar, a faixa acima de dois a três salários-mínimos registrou um incremento de 2,2 milhões de novos consumidores, o que representa um acréscimo de 21,4% das pessoas que estão neste grupo. Na faixa acima de três até cinco, 1,3 milhão de brasileiros passaram a ter seus scores acima de 500.



*em milhões

“O Cadastro Positivo é uma ferramenta importante para trazer mais equilíbrio ao cenário econômico, pois traz mais informação e, consequentemente, mais segurança para as empresas na tomada de decisão e mais oportunidade para o consumidor conseguir crédito que ele deseja, uma vez que possibilita que seja considerado na análise o histórico de pagamentos do consumidor, ou seja, suas contas pagas (em dia ou não) ao longo do tempo, e não só no momento da solicitação do crédito, trazendo uma visão mais ampla sobre o comportamento do consumidor em relação ao pagamento de suas dívidas”, diz o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi.

A inclusão dos mais jovens ao mercado de crédito

Os jovens de 18 a 24 anos foram os mais beneficiados com as informações do Cadastro Positivo, com um incremento de 2,7 milhões de pessoas com acesso ao crédito de qualidade. Em segundo lugar, a de 25 a 29 anos, com um aumento de 1,9 milhão de consumidores. Em terceiro a de 30 a 34, com 1,8 milhão de novos brasileiros e, em quarto, a de 35 a 39 com mais 1,7 milhão de consumidores.

Norte foi a região mais beneficiada

Das 13,5 milhões de pessoas que tiveram acesso ao crédito de qualidade, 6,0 milhões estão no Sudeste; 3,8 milhões no Nordeste; 1,5 milhão no Norte; 1,2 milhão no Centro-Oeste e 1,1 milhão no Sul. No entanto, quando olhamos a proporção de pessoas físicas que melhoraram sua classificação de risco de crédito com o ingresso no Cadastro Positivo, o maior aumento ocorreu na região Norte, com 7,9 pontos percentuais, o que significa 10,8% da população adulta. Em seguida a região Nordeste, com aumento de 6,6 pontos percentuais, representando 9,0% da população adulta.

“Análises de crédito mais robustas e cada vez mais consistentes permitem a expansão do crédito ao mesmo tempo que previnem o superendividamento, beneficiando positivamente os consumidores que antes eram invisíveis ao mercado de crédito”. As empresas que vendem a crédito e não tinham acesso a essas pessoas, agora podem ter uma análise mais eficaz do risco de inadimplência. O impacto disso na economia é gigante, pois quem não é inadimplente e paga as suas contas em dia, mas por falta de informação não consegue uma análise financeira, tem um score mais preciso à medida em que passamos a considerar as informações do Cadastro Positivo nas análises”, explica Rabi.

