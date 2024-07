Ladrão é preso por furtar chinelos em loja; veja o vídeo da ação

Um homem foi preso após ser filmado furtando calçados e chinelos de uma loja no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele foi encontrado escondido entre um carro e um muro na noite de terça-feira (16/7).

Os policiais desconfiaram do homem e o abordaram. Quando o revistaram, verificaram que ele estava em posse de diversos produtos novos, ainda com etiquetas de uma loja da região.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do ladrão. Os produtos haviam sido furtados poucos minutos antes da abordagem policial.

